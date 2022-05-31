Во Франции отреагировали на смерть журналиста в Луганской области

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Козлова Альбіна
30 мая при обстреле бронированного эвакуационного транспорта погиб аккредитованный французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Мужчина был репортером BFM.TV и ехал в Лисичанск.
Фото Телеграм Луганская ОВА
Также французские СМИ пишут, что министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве выступила в прямом эфире и сделала заявление о смерти француза.
Напомним, что о смерти иностранца и об обстреле гуманитарной миссии российскими оккупантами сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и отметил, что авто должно было вывезти из горячей точки 10 украинцев, но из-за артиллерийских обстрелов эвакуация прекращена. Француз получил смертельное ранение в шею от осколков снарядов, пробивших броню авто. Патрульный полицейский выжил благодаря амуниции.
Как писал портал "Комментарии", погибли два гражданских украинца, пятеро получили ранения, также оккупанты расстреляли авто с волонтерами — мужчины живы и доставлены в больницу.
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