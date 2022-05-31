Во Франции отреагировали на смерть журналиста в Луганской области

30 мая при обстреле бронированного эвакуационного транспорта погиб аккредитованный французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Мужчина был репортером BFM.TV и ехал в Лисичанск.

Фото Телеграм Луганская ОВА

"Наш репортер освещал продолжающуюся войну. Он стал жертвой осколков во время гуманитарной операции на бронетехнике в понедельник на дороге в Лисичанск и Северодонецк", — написали в статье BFM.TV .

Также французские СМИ пишут, что министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в Киеве выступила в прямом эфире и сделала заявление о смерти француза.



"Смерть Фредерика Леклерка-Имхоффа, журналиста BFM, убитого сегодня во время освещения операции по эвакуации украинцев под Северодонецком, глубоко шокирует. Я осуждаю ее и выражаю наши соболезнования ее семье и коллегам. Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование, чтобы узнать обстоятельства этой трагедии. Франция подтверждает свою постоянную и решительную преданность свободе прессы и защите журналистов и всех тех, чье высказывание способствует свободной информации и публичным дебатам", — подчеркнула Екатерина Колонна.

Напомним, что о смерти иностранца и об обстреле гуманитарной миссии российскими оккупантами сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и отметил, что авто должно было вывезти из горячей точки 10 украинцев, но из-за артиллерийских обстрелов эвакуация прекращена. Француз получил смертельное ранение в шею от осколков снарядов, пробивших броню авто. Патрульный полицейский выжил благодаря амуниции.

Как писал портал "Комментарии", погибли два гражданских украинца, пятеро получили ранения, также оккупанты расстреляли авто с волонтерами — мужчины живы и доставлены в больницу.

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