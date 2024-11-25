Во Франции похитили национальное сокровище: оно стоит миллионы

21 ноября в центральной Франции произошло дерзкое ограбление Музея Гиерона, одного из старейших музеев сакрального искусства. Вооруженная банда похитила части уникального ювелирного произведения — "Via Vitae" работы Жозефа Шоме 1904 года, считающегося национальным достоянием.

Во Франции ограбили музей Гиерона. Фото из открытых источников

Преступление совершили четверо мужчин на мотоциклах. Один охранял вход, а трое проникли в музей, используя специальное грабительское оборудование. В течение нескольких минут воры разрезали бронированное стекло и похитили золотые статуэтки, изумрудные украшения и части, инкрустированные драгоценными камнями.

Во время ограбления раздались выстрелы, однако никто не пострадал. Преступники преградили дорогу шипами и рассыпали шурупы, чтобы помешать преследованию, и скрылись еще до приезда правоохранительных органов. Французская полиция начала расследование, но пока следы воров не найдены.

"Via Vitae" — это шедевр золотарства, являющийся трехметровой скульптурной композицией, изображающей разные этапы жизни Христа. Работа весит три тонны и украшена бриллиантами, рубинами, золотом, слоновой костью и мрамором. Ее стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Это не первый случай ограбления Музея Гиерона. В 2017 году здесь были похищены две золотые короны. А в 2022 году была очередная попытка ограбления, однако она закончилась неудачей.

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