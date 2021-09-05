Во Франции произошла авиакатастрофа: сколько людей пострадало

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Козлова Альбіна
Во Франции разбился туристический двухместный самолет. Об этом сообщает местное издание France 3-regions.
Во Франции произошла авиакатастрофа, фото из открытых источников
Известно, что в субботу, 4 сентября, утром произошла авиакатастрофа в поле неподалеку залива Сомме. Самолет DR400 упал на территории за пределами муниципалитетов Воиньярю и Фрьокур. Сообщается, что возгорание самолета не произошло. На место прибыли полицейские и оперативные службы.
Как сообщают в пресс-службе Департамента пожарно-спасательной службы, погибли два человека, летевшие на этом частном самолете. Жертвы — мужчины в возрасте 36 и 52 года. Их тела были обнаружены среди обломков на земле. Тела направят на судебно-медицинскую экспертизу. Пока известно лишь о том, что частный самолет вылетел из аэродрома Ле Трепорти. Или это погибшие местные жители или иностранцы не сообщается.
В настоящее время полиция и прокуратура открыли два уголовных дела, началось расследование.
По словам заместителя прокурора Амьены Джессики Рок-Николетт, о причинах катастрофы нет никакой информации. Расследование будет проводить жандармерия воздушного транспорта и бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации. По делу будут назначены соответствующие экспертизы.
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