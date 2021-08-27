В Словакии потерпел крушение самолет: выживших нет (ФОТО)

В Словакии разбился небольшой самолет. Об этом сообщает издание Обозреватель.

В Словакии разбился самолет. Фото Hasičský a záchranný zbor.

В деревне Мокры-Гай на Скандинавском полуострове потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В момент происшествия на его борту находилось трое человек (один пилот и двое пассажиров).

На место прибыли медики и сотрудники спасательной службы, которых вызвали жители района Скалицы. Прибыв на место катастрофы спасатели начали ликвидацию возгорания, которое произошло в салоне летательного аппарата. Когда огонь удалось потушить, были обнаружены бездыханные тела трех человек.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы. По предварительным данным, в техническом отсеке самолета могла быть неисправность.





Фото: Hasičský a záchranný zbor.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Инцидент произошел, когда борт совершал перелет на авиремонтное предприятие, на котором он должен был пройти плановый ремонт. Самолет упал в лесистой местности. Сообщается, что пилоты сумели катапультироваться и им на помощь был направлен вертолет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России во время тренировочного полета упал военно-транспортный самолет. На его борту находилось трое членов экипажа. Летательный аппарат рухнул в лесополосе неподалёку от аэродрома. В результате происшествия летчики погибли. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появилось видео, на котором запечатлена авиакатастрофа. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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