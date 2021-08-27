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Главная Новости Мир Европа В Словакии потерпел крушение самолет: выживших нет (ФОТО)
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В Словакии потерпел крушение самолет: выживших нет (ФОТО)

На борту самолета находилось три человека

сегодня, 18:31
Автор:

Денис Подставной

В Словакии разбился небольшой самолет. Об этом сообщает издание Обозреватель.

В Словакии потерпел крушение самолет: выживших нет (ФОТО)

В Словакии разбился самолет. Фото Hasičský a záchranný zbor.

В деревне Мокры-Гай на Скандинавском полуострове потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В момент происшествия на его борту находилось трое человек (один пилот и двое пассажиров). 

На место прибыли медики и сотрудники спасательной службы, которых вызвали жители района Скалицы. Прибыв на место катастрофы спасатели начали ликвидацию возгорания, которое произошло в салоне летательного аппарата. Когда огонь удалось потушить, были обнаружены бездыханные тела трех человек. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы. По предварительным данным, в техническом отсеке самолета могла быть неисправность. 

В Словакии потерпел крушение самолет: выживших нет (ФОТО) - фото 2

Фото: Hasičský a záchranný zbor.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Инцидент произошел, когда борт совершал перелет на авиремонтное предприятие, на котором он должен был пройти плановый ремонт. Самолет упал в лесистой местности. Сообщается, что пилоты сумели катапультироваться и им на помощь был направлен вертолет. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России во время тренировочного полета упал военно-транспортный самолет. На его борту находилось трое членов экипажа. Летательный аппарат рухнул в лесополосе неподалёку от аэродрома. В результате происшествия летчики погибли. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появилось видео, на котором запечатлена авиакатастрофа. Подробно об этом читайте  в нашей статье


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/v-slovakii-razbilsya-samolet-est-pogibshie-foto-i-vse-podrobnosti.htm
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