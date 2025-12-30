Во Франции тщательно проверили информацию о якобы дроновой атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае.

Однако никаких доказательств и подтверждения этого не нашли, пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Нет никаких веских доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", — сказал собеседник издания.

Вместе с тем он подчеркнул, что именно продолжение российских атак является "актом неповиновения мирной программе президента Трампа".

Издание также напоминает, что во время брифинга спикера кремля Дмитрия Пескова 30 декабря, он не предоставил доказательств атаки на резиденцию Путина. В то же время Песков заявил, что якобы "все дроны были сбиты", а о возможных обломках следует спрашивать у Минобороны РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", в Службе внешней разведки Украины отметили, что Россия осуществляет информационную операцию по срыву достигнутых между президентами Украины и США договоренностей. Именно для этого РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки по резиденции диктатора Владимира Путина с использованием 91 БПЛА. В СВР также назвали ряд доказательств, свидетельствующих, что информация о якобы атаке на резиденцию Путина является фейком.

