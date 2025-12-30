logo

Во Франции проверили сообщение РФ об «атаке на Путина»: у Макрона сделали заявление
НОВОСТИ

Во Франции проверили сообщение РФ об «атаке на Путина»: у Макрона сделали заявление

Источник в окружении Макрона считает, что именно продолжение российских атак является «актом неповиновения мирной программе президента Трампа»

30 декабря 2025, 22:37
Автор:
Маламура Сергій

Во Франции тщательно проверили информацию о якобы дроновой атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае.

Во Франции проверили сообщение РФ об «атаке на Путина»: у Макрона сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Однако никаких доказательств и подтверждения этого не нашли, пишет Le Monde со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Нет никаких веских доказательств, подтверждающих серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", — сказал собеседник издания.

Вместе с тем он подчеркнул, что именно продолжение российских атак является "актом неповиновения мирной программе президента Трампа".

Издание также напоминает, что во время брифинга спикера кремля Дмитрия Пескова 30 декабря, он не предоставил доказательств атаки на резиденцию Путина. В то же время Песков заявил, что якобы "все дроны были сбиты", а о возможных обломках следует спрашивать у Минобороны РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", в Службе внешней разведки Украины отметили, что Россия осуществляет информационную операцию по срыву достигнутых между президентами Украины и США договоренностей. Именно для этого РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки по резиденции диктатора Владимира Путина с использованием 91 БПЛА. В СВР также назвали ряд доказательств, свидетельствующих, что информация о якобы атаке на резиденцию Путина является фейком.

Издание "Комментарии" также писало, что получившие широкую огласку заявления российского руководства относительно якобы покушения на Владимира Путина были раскрыты как часть информационной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) провели анализ ситуации вокруг сообщений об "атаке" на резиденцию российского президента на Валдае и пришли к выводу, что реальных доказательств этого инцидента нет.



