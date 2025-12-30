logo_ukra

У Франції перевірили повідомлення РФ про «атаку на Путіна»: у Макрона зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

У Франції перевірили повідомлення РФ про «атаку на Путіна»: у Макрона зробили заяву

Джерело в оточенні Макрона вважає, що саме продовження російських атак є «актом непокори мирній програмі президента Трампа»

30 грудня 2025, 22:37
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Франції ретельно перевірили інформацію про нібито дронову атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї.

У Франції перевірили повідомлення РФ про «атаку на Путіна»: у Макрона зробили заяву

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Однак, жодних доказів та підтвердження цього не знайшли, пише Le Monde із посиланням на джерела в оточенні президента Франції Емманюеля Макрона.

"Немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували серйозні звинувачення російської влади, навіть після перевірки інформації з нашими партнерами", — сказав співрозмовник видання.

Разом з тим він підкреслив, що саме продовження російських атак є "актом непокори мирній програмі президента Трампа".

Видання також нагадує, що під час брифінгу речника кремля Дмитра Пєскова 30 грудня, він не надав доказів атаки на резиденцію Путіна. Натомість Пєсков заявив, що нібито "всі дрони були збиті", а про можливі уламки слід запитувати у Міноборони РФ.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Службі зовнішньої розвідки України наголосили, що Росія здійснює інформаційну операцію для зриву досягнутих між президентами України та США домовленостей. Саме для цього РФ звинувачує Україну в нібито спробі атаки по резиденції диктатора Володимира Путіна з використанням 91 БпЛА. У СЗР також назвали низку доказів, які свідчать, що інформація про нібито атаку на резиденцію Путіна є фейком. 

Видання "Коментарі" також писало, що заяви російського керівництва щодо нібито замаху на Володимира Путіна, які набули широкого розголосу, були розкриті як частина інформаційної війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) провели аналіз ситуації навколо повідомлень про "атаку" на резиденцію російського президента на Валдаї і дійшли висновку, що реальних доказів цього інциденту немає.




