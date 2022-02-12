Во Франции скончался вирусолог, открывший ВИЧ

Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает французское издание Libération. Монтанье ушел из жизни еще 8 февраля, в больнице в коммуне Неи-сюр-Сен близ Парижа. Однако информацию об этом мэрия коммуны официально подтвердила только сейчас.

ВИЧ - фото из открытых источников

Ученый приобрел всемирную известность после того, как в 1983 году открыл ретровирус ВИЧ. Люк Монтанье родился в августе 1932 года. Он окончил Парижский университет. В 1982 году в рамках научной группы в Институте Пастера обнаружил возбудителя СПИДа, только начавшего свое распространение. Всю свою жизнь ученый посвятил вирусологии и изучению методов борьбы с ВИЧ. В 2008 году получил Нобелевскую премию по медицине за работу над ВИЧ.

Еще в начале распространения пандемии COVID-19 он предположил, что причиной стала утечка из лаборатории, в которой продолжались эксперименты по лечению СПИДа.

Напомним, ВОЗ классифицировала новый вариант SARS и предложила некоторые рекомендации правительствам. Об этом сообщается в соответствующем официальном заявлении организации. Экспертная консультативная группа 26 ноября 2021 года проанализировала ситуацию с появлением новой мутации. Вариант вызывает у них беспокойство, так как он значительно заразнее других. ПЦР-диагностика позволяет выявить новый штамм, заявляет ВОЗ. Несколько лабораторий сообщили, что некоторые тест-системы обнаруживают не три, а два целевых гена.

Это можно использовать для того, чтобы устанавливать, что выявлен именно новый штамм и далее его секвестрировать и исследовать. Штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529, обнаруженный в Африке 24 ноября 2021 года, получил название Omicron по 15-й букве греческого алфавита. Сначала штамм зафиксировали в ЮАР, где в последнее время наблюдали три мощных волны заболеваемости.

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