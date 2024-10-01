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Во Франции сменился премьер: что он пообещал Украине

Париж обещает в дальнейшем поддерживать Киев

1 октября 2024, 22:08
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Марьян Ощановский

В программной речи в Национальной ассамблее новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о поддержке борьбы Украины против российской агрессии.

Во Франции сменился премьер: что он пообещал Украине

Во Франции назначили нового премьер-министра. Фото из открытых источников

В своей речи Мишель Барнье отметил, что Франция останется на стороне украинского народа. На его слова французский парламент ответил аплодисментами.

"Украинцы два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Мы должны понимать, что они дерутся за защиту ценностей, которые являются нашими ценностями и которые мы разделяем с ними", – отметил новый премьер Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3911743-francia-zalisitsa-na-boci-ukrainskogo-narodu-programna-promova-barne.html
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