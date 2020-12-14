Во Франции собак научили выявлять болеющих коронавирусом

Французские биологи совместно с профессором Национальной ветеринарной школы Франции Доминика Гранжан исследовали, можно ли научить собак выявлять людей, болеющих коронавирусом.

ФОТО: Из открытых источников

По мнению ученых, собак, которых они смогли надрессировать так, чтобы те распознавали запахи различных болезней, можно также привлечь к выявлению вируса у людей. Некоторые специалисты до последнего не сомневались в положительном результате эксперимента. Однако в итоге это всё же получилось сделать.

Собаки практически безошибочно улавливают запахи, которые, к примеру, связаны с раком лёгких или раком простаты. Кроме того, они чуют, когда у человека, страдающего сахарным диабетом, понижается уровень сахара в крови. Людям, страдающим от эпилепсии, четвероногий друг сможет по-своему намекнуть о близости очередного приступа.

Биологи проверили, можно ли использовать собак для предварительной и, главное, быстрой диагностики коронавируса. Всего в эксперименте принимали участие 6 собак. Каждую из них предварительно обучали распознавать запахи разных других болезней. Помимо этого животные умели с легкостью находить взрывчатки. Чтобы проверить свою теорию, биологи использовали пот здорового человека и человека с коронавирусом. С этой задачей собаки справились легко.

Далее специалисты проверяли, смогут ли животные отличить больных людей от здоровых, учитывая то, что у болеющих нет никаких симптомов. С этим они тоже справились. В итоге, минимум в 77% случаев собаки смогли распознать человека, у которого Covid-19, даже если у него не біло ни единого симптома.

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