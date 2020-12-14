Во Франции собак научили выявлять болеющих коронавирусом

Язык
Coinspot 14.12.2020
BTC/USD
19148.14
ETH/USD
581.67
LTC/USD
80.71
НБУ 14.12.2020
USD/UAH
28.15
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Французские биологи совместно с профессором Национальной ветеринарной школы Франции Доминика Гранжан исследовали, можно ли научить собак выявлять людей, болеющих коронавирусом.
ФОТО: Из открытых источников
По мнению ученых,
собак, которых они смогли надрессировать так, чтобы те распознавали запахи
различных болезней, можно также привлечь к выявлению вируса у людей. Некоторые
специалисты до последнего не сомневались в положительном результате
эксперимента. Однако в итоге это всё же получилось сделать.
Собаки
практически безошибочно улавливают запахи, которые, к примеру, связаны с раком
лёгких или раком простаты. Кроме того,
они чуют, когда у человека, страдающего сахарным диабетом, понижается
уровень сахара в крови. Людям, страдающим от эпилепсии, четвероногий друг сможет по-своему намекнуть
о близости очередного приступа.
Биологи
проверили, можно ли использовать собак для предварительной и, главное, быстрой
диагностики коронавируса. Всего в
эксперименте принимали участие 6 собак. Каждую из них предварительно обучали
распознавать запахи разных других болезней. Помимо этого животные умели с
легкостью находить взрывчатки. Чтобы
проверить свою теорию, биологи использовали пот здорового человека и человека с
коронавирусом. С этой задачей собаки справились легко.
Далее специалисты проверяли, смогут ли животные отличить больных людей от здоровых, учитывая то, что у болеющих нет никаких симптомов. С этим они тоже справились. В итоге, минимум в 77% случаев собаки смогли распознать человека, у которого Covid-19, даже если у него не біло ни единого симптома.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинский врач рассказал, как нужно сбивать температуру при коронавирусе, а также о том, что глава ВОЗ рассказал об увеличении числа смертей от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости