Во Франции впервые конфискуют имущество российского олигарха: почему это важно для Украины

Французский суд впервые в стране разрешил уголовный арест недвижимого имущества, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх. Это может быть как первый шаг во время процедуры конфискации такой элитной недвижимости.

Виктор Рашников (фото из открытых источников)

Речь идет о вилле, стоимость которой оценивают в 23 миллиона евро, ее приобрел для себя владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников в Сен-Жан-Кап-Ферре – это юго-восток Франции, сообщает Le Monde.

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Элитный дом был арестован еще в октябре 2022 года, реализуя просьбы судей Национальной юрисдикции по организованной преступности прокуратуры города Париж. К слову, с тех пор как с 15 марта 2022 года олигарх из РФ попал под действие введенных санкций, три объекта недвижимости, официально принадлежавших Рашникову, были заморожены – виллы на Французской Ривьере и в Париже. Элитный дом в Сен-Жан-Кап-Ферра тогда избежал процедуры ареста, потому что, как свидетельствует информация источника медиа, не был задекларирован как имущество, принадлежащее упоминавшемуся российскому олигарху.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские олигархи за несколько недель до войны "упорядочили" свои денежные дела. В промежуточном отчете Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen о результатах расследования действий российских олигархов накануне вторжения России в Украину говорится об их осведомленности о планах Кремля по полномасштабному вторжению. Принимая во внимание все это, самые состоятельные люди РФ успели перевести свои активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Эта информация находит подтверждение как раз в отчете FinCen, сделанном на основе операций с миллиардами долларов на счетах и фондах ряда россиян.