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Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре

Огонь уже распространился на несколько тысяч гектаров леса

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

На юге Франции 16 августа разгорелся лесной пожар. Об этом сообщает издание France24.

Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре

Во Франции начался лесной пожар, фото из Twitter

"В Варе продолжается серьезный пожар с очень неблагоприятными погодными условиями. Префект Вар находится на месте, и я внимательно слежу за ситуацией. Вся моя поддержка — это 650 пожарных, мобилизованных прошлой ночью, чтобы защитить жителей", написал Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в Twitter.

Сейчас в регионе, где вспыхнул пожар, очень жаркая и ветреная погода, и  это усложняет ситуацию.

К ликвидации пожара привлекли еще авиацию. Самолеты помогают пожарным бороться с огнем. На место лично прибудет Джеральд Дарманин для контроля операции.

Огонь разгорелся неподалеку автострады, в 100 километрах к северо-востоку от портового города Тулон. По данным пожарной части, к утру вторника огонь охватил более 3500 га лесов и кустарников.

Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре - фото 2
Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре - фото 3

"Это покрытая территория, но еще рано оценивать сожженную территорию. Пожар очень большой, и его распространение со скоростью четыре километра в час — это очень тяжелый бой. В течение ночи нам удалось предотвратить пожар, который разгорелся возле Гард-Френе", — сказала пресс-секретарь пожарной службы Дельфина Вьенко.

С мест вблизи пожара эвакуировали туристов, отдыхавших в кемпингах, и местных жителей. Эвакуация, в основном, проводилась вокруг Сен-Тропе и сел Ле-Моль и Гримо.

Префектура Вар подтвердила эвакуацию нескольких кемпингов и попросила людей избегать заторов на дорогах вокруг залива Сен-Тропе, чтобы службы скорой помощи могли получить доступ в район. Эвакуированных разместили в муниципальных зданиях региона.

Как сообщал портал "Комментарии", пожары в Италии продолжают уносить человеческие жизни.



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Источник: https://www.france24.com/en/france/20210816-hundreds-of-firefighters-tackle-wildfire-in-southern-france
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