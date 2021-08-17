Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре

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Козлова Альбіна
На юге Франции 16 августа разгорелся лесной пожар. Об этом сообщает издание France24.
Во Франции начался лесной пожар, фото из Twitter
Сейчас в регионе, где вспыхнул пожар, очень жаркая и ветреная погода, и это усложняет ситуацию.
К ликвидации пожара привлекли еще авиацию. Самолеты помогают пожарным бороться с огнем. На место лично прибудет Джеральд Дарманин для контроля операции.
Огонь разгорелся неподалеку автострады, в 100 километрах к северо-востоку от портового города Тулон. По данным пожарной части, к утру вторника огонь охватил более 3500 га лесов и кустарников.
С мест вблизи пожара эвакуировали туристов, отдыхавших в кемпингах, и местных жителей. Эвакуация, в основном, проводилась вокруг Сен-Тропе и сел Ле-Моль и Гримо.
Префектура Вар подтвердила эвакуацию нескольких кемпингов и попросила людей избегать заторов на дорогах вокруг залива Сен-Тропе, чтобы службы скорой помощи могли получить доступ в район. Эвакуированных разместили в муниципальных зданиях региона.
Как сообщал портал "Комментарии", пожары в Италии продолжают уносить человеческие жизни.
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