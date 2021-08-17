Во Франции вспыхнули леса: что известно о пожаре

На юге Франции 16 августа разгорелся лесной пожар. Об этом сообщает издание France24.

Во Франции начался лесной пожар, фото из Twitter

"В Варе продолжается серьезный пожар с очень неблагоприятными погодными условиями. Префект Вар находится на месте, и я внимательно слежу за ситуацией. Вся моя поддержка — это 650 пожарных, мобилизованных прошлой ночью, чтобы защитить жителей", написал Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в Twitter.

Сейчас в регионе, где вспыхнул пожар, очень жаркая и ветреная погода, и это усложняет ситуацию.



К ликвидации пожара привлекли еще авиацию. Самолеты помогают пожарным бороться с огнем. На место лично прибудет Джеральд Дарманин для контроля операции.



Огонь разгорелся неподалеку автострады, в 100 километрах к северо-востоку от портового города Тулон. По данным пожарной части, к утру вторника огонь охватил более 3500 га лесов и кустарников.

"Это покрытая территория, но еще рано оценивать сожженную территорию. Пожар очень большой, и его распространение со скоростью четыре километра в час — это очень тяжелый бой. В течение ночи нам удалось предотвратить пожар, который разгорелся возле Гард-Френе", — сказала пресс-секретарь пожарной службы Дельфина Вьенко.

С мест вблизи пожара эвакуировали туристов, отдыхавших в кемпингах, и местных жителей. Эвакуация, в основном, проводилась вокруг Сен-Тропе и сел Ле-Моль и Гримо.

Префектура Вар подтвердила эвакуацию нескольких кемпингов и попросила людей избегать заторов на дорогах вокруг залива Сен-Тропе, чтобы службы скорой помощи могли получить доступ в район. Эвакуированных разместили в муниципальных зданиях региона.

Как сообщал портал "Комментарии", пожары в Италии продолжают уносить человеческие жизни.







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