В Италии лесные пожары продолжают уносить жизни людей (ВИДЕО)



















На юге Италии продолжают гореть леса. Об этом сообщает издание ANSA.

В Италии из-за пожаров погибли люди. Фото: kurs.com.ua

Число жертв из-за пожаров возросло до четырех человек. Сообщается, что аномальная жара на территории страны побила рекорд, который держался 44 года. Её вызвал антициклон под названием "Люцифер".

Отмечается, что в данном регионе установилась жара свыше +48 градусов по Цельсию. Синоптики информируют, что жаркая волна достигнет своего пика в стране — сегодня, 13 августа.

Уже пятнадцать итальянских городов находятся в "красной зоне". Температуры воздуха в них настолько высоки, что представляют угрозу не только для пожилых людей, но и для всех остальных граждан.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Греции продолжает бушевать стихия. Сообщается, что в районе Гортинии сотрудники пожарной службы боролись с огнем на протяжении всей ночи. Они пытались не допустить распространение возгораний на жилые районы. Из опасных районов были эвакуированы жители двух десятков деревень. Пламенем оказались охвачены сельскохозяйственные угодья и фермы. Наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии из-за схода оползня под завалами оказались несколько транспортных средств с людьми внутри. Сообщается, что только лишь в одном автобусе, который оказался погребенным под землю находилось 40 человек. На место событий прибыли медики, которые госпитализируют потерпевших. Без вести пропавшими числятся 30 человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!