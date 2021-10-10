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Во Франции задержали диверсанта, что хотел протаранить Нотр-Дам

Мужчина имеет небольшой четырехместный самолет Cessna

сегодня, 16:15
Автор:

Козлова Альбіна

Мужчину, который хотел повредить Нотр-Дам, содержат под стражей. Об этом сообщает сайт News.in-24.

Во Франции задержали диверсанта, что хотел протаранить Нотр-Дам

Нотр-Дам-де Пари хотел разрушить летчик, фото из открытых источников

Известно, что задержанный рассказал родственнику о том, что хочет направить самолет на собор в Париже. О нем известно, что ему 50 лет, ранее мужчина был пилотом, работал в трех компаниях Air Liberté, Air Tahiti и Royal Fly.

Пилота на пенсии задержали сотрудники отделения полиции по улице де-ла-Монтань-Сент-Женевьев 7 октября неподалеку возле церкви Сен-Сюльпис. Мужчина имеет небольшой самолет Cessna, который рассчитан на четырех человек.

Тот, кому задержанный сообщил о предстоящем резонансном событии — падении самолета на Нотр-Дам, сразу позвонил в полицию Парижа.

Ведется следствие, а задержанного 50-летнего мужчину обяжут пройти психиатрическую экспертизу. В доме парижанина провели обыски, однако доказательств того, что он готовил диверсию и ущерб Собору Парижской Богоматери, не нашли.

Как сообщал портал "Комментарии", в соборе Сен-Пьер-и-Сен-Поль, который был возведен в XV веке во французском городе Нант, разгорелся сильный пожар. По сообщениям пожарных, здание было охвачено сильным огнем и окутано дымом. Это событие произошло через год после разрушительного пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, одном из самых выдающихся архитектурных сокровищ Франции.

Также мы писали, что в Париже начнут реставрацию собора. Сейчас работы по укреплению поврежденных огнем частей собора завершено и начнется реставрация Нотр-Дам-де-Пари. На месте разрушенных частей здания установили деревянные каркасы. Теперь реставраторы будут восстанавливать шпиль собора, высота которого до пожара достигала 96 метров, и внешний вид здания.


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Источник: https://news.in-24.com/news/202928.html
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