Во Франции запретили популярные американские сервисы в госучреждениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции запретили популярные американские сервисы в госучреждениях

Решения объясняют усилением защиты конфиденциальной информации и уменьшением технологической зависимости от иностранных ИТ-корпораций

28 января 2026, 20:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Французские власти решили отказаться от использования популярных американских сервисов для видеосвязи в государственном секторе.

Во Франции запретили популярные американские сервисы в госучреждениях

Популярные приложения для связи. Фото: из открытых источников

Речь идет о запрещении применения Zoom, Microsoft Teams и Google Meet в госучреждениях, сообщает Euronews.

Все органы власти постепенно перейдут на национальную платформу Visio. Полное использование французского сервиса запланировано к 2027 году. Основной целью такого шага называют усиление защиты конфиденциальной информации и уменьшение технологической зависимости от иностранных, прежде всего американских, ИТ-корпораций.

Издание напоминает, что это не первый подобный шаг Парижа. Еще в прошлом году государственным служащим рекомендовали прекратить использование популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram, заменив их отечественным аналогом для служебного общения.

Кроме того, во Франции обсуждается возможность введения ограничений на доступ к социальным сетям для детей до 15 лет. Такая инициатива направлена на защиту психического и физического здоровья несовершеннолетних от влияния крупных цифровых платформ США и Китая.

Как сообщал портал "Комментарии", Австралия приняла одно из самых радикальных цифровых решений десятилетия, установив жесткие возрастные ограничения на использование социальных сетей. С 10 декабря 2025 года все большие платформы – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X и другие – обязаны блокировать регистрацию и доступ пользователям до 16 лет.

За нарушение компаниям грозят штрафы до 49,5 млн. австралийских долларов. Впервые ответственность за доступ несовершеннолетних полностью возлагается не на детей или родителей, а на технологические компании. Правительство страны объясняет, что новые правила направлены на защиту молодежи в то время, когда ленты соцсетей работают на основе сложных ИИ-алгоритмов, которые становятся все более быстрыми, персонализированными и более контролируемыми.



Источник: https://www.euronews.com/next/2026/01/27/france-to-ditch-us-platforms-microsoft-teams-zoom-for-sovereign-platform-amid-security-con
