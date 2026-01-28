logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція У Франції заборонили популярні американські сервіси у держустановах
commentss НОВИНИ Всі новини

У Франції заборонили популярні американські сервіси у держустановах

Рішення пояснюють посиленням захисту конфіденційної інформації та зменшенням технологічної залежності від іноземних ІТ-корпорацій

28 січня 2026, 20:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Французька влада вирішила відмовитися від використання популярних американських сервісів для відеозв’язку в державному секторі. 

У Франції заборонили популярні американські сервіси у держустановах

Популярні додатки для зв’язку. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про заборону застосування Zoom, Microsoft Teams і Google Meet у держустановах, повідомляє Euronews.

Натомість усі органи влади поступово перейдуть на національну платформу Visio. Повне впровадження французького сервісу заплановане до 2027 року. Основною метою такого кроку називають посилення захисту конфіденційної інформації та зменшення технологічної залежності від іноземних, передусім американських, ІТ-корпорацій.

Видання нагадує, що це не перший подібний крок Парижа. Ще торік державним службовцям рекомендували припинити використання популярних месенджерів WhatsApp і Telegram, замінивши їх на вітчизняний аналог для службового спілкування.

Крім того, у Франції обговорюють можливість запровадження обмежень на доступ до соціальних мереж для дітей до 15 років. Така ініціатива спрямована на захист психічного та фізичного здоров’я неповнолітніх від впливу великих цифрових платформ зі США та Китаю.

Як повідомляв портал "Коментарі", Австралія ухвалила одне з найрадикальніших цифрових рішень десятиліття, встановивши жорсткі вікові обмеження на користування соціальними мережами. Від 10 грудня 2025 року всі великі платформи – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X та інші –зобов’язані блокувати реєстрацію та доступ користувачам віком до 16 років.

За порушення компаніям загрожують штрафи до 49,5 млн австралійських доларів. Уперше відповідальність за доступ неповнолітніх повністю покладається не на дітей чи батьків, а на самі технологічні компанії. Уряд країни пояснює, що нові правила мають на меті захистити молодь у час, коли стрічки соцмереж працюють на основі складних ШІ-алгоритмів, які стають дедалі швидшими, персоналізованішими та важче контрольованими.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/next/2026/01/27/france-to-ditch-us-platforms-microsoft-teams-zoom-for-sovereign-platform-amid-security-con
Теги:

Новини

Всі новини