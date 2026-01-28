У Франції заборонили популярні американські сервіси у держустановах

Французька влада вирішила відмовитися від використання популярних американських сервісів для відеозв’язку в державному секторі.

Популярні додатки для зв’язку. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про заборону застосування Zoom, Microsoft Teams і Google Meet у держустановах, повідомляє Euronews.

Натомість усі органи влади поступово перейдуть на національну платформу Visio. Повне впровадження французького сервісу заплановане до 2027 року. Основною метою такого кроку називають посилення захисту конфіденційної інформації та зменшення технологічної залежності від іноземних, передусім американських, ІТ-корпорацій.

Видання нагадує, що це не перший подібний крок Парижа. Ще торік державним службовцям рекомендували припинити використання популярних месенджерів WhatsApp і Telegram, замінивши їх на вітчизняний аналог для службового спілкування.

Крім того, у Франції обговорюють можливість запровадження обмежень на доступ до соціальних мереж для дітей до 15 років. Така ініціатива спрямована на захист психічного та фізичного здоров’я неповнолітніх від впливу великих цифрових платформ зі США та Китаю.

Як повідомляв портал "Коментарі", Австралія ухвалила одне з найрадикальніших цифрових рішень десятиліття, встановивши жорсткі вікові обмеження на користування соціальними мережами. Від 10 грудня 2025 року всі великі платформи – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X та інші –зобов’язані блокувати реєстрацію та доступ користувачам віком до 16 років.

За порушення компаніям загрожують штрафи до 49,5 млн австралійських доларів. Уперше відповідальність за доступ неповнолітніх повністю покладається не на дітей чи батьків, а на самі технологічні компанії. Уряд країни пояснює, що нові правила мають на меті захистити молодь у час, коли стрічки соцмереж працюють на основі складних ШІ-алгоритмів, які стають дедалі швидшими, персоналізованішими та важче контрольованими.