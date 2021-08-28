Во Франции женщина обворовывала гробы умерших

Во Франции разоблачили воровку, что обворовывала гроба мертвых во время прощальных церемоний. Об этом сообщает издание BBC News.



Во Франции женщина обворовывала гробы, фото из открытых источников

Известно, что тревогу подняли родственники умершей француженки, которые заметили исчезновение ювелирных изделий из гроба в похоронном бюро 24 августа. Происшествие случилось в городе Льевен на севере Франции.



В похоронном бюро, где знакомые, коллеги и родные прощались с умершей, они заметили одну пожилую женщину. Француженка пояснила, что знала умершую при жизни, что она будто бы ее старая подруга и желает отдать последний долг умершей. Женщина была в скорби и говорила убедительно.

Малознакомую женщину оставили наедине с гробом. Однако вскоре родственники умершей заметили, что из гроба исчезли ожерелье, серьги и кольцо родственицы. Семья вызвала полицейских на место происшествия.

По материалам следствия, подозреваемая это жительница Льевена, что имеет дом недалеко от местного похоронного бюро. Женщину задержали. Во время обысков в доме француженки обнаружили пропавшие ювелирные изделия умершей.

Полиция продолжила расследование и выяснила, что женщина может быть причастна к еще нескольким кражам из гробов. Ведь в тот же день из открытого гроба умершего мужчины неизвестные в том же бюро похитили кошелек.

Также в доме подозреваемой нашли некрологи и коды доступа членов семьи умерших в последнее время лиц к отдельным комнатам, где оставляли гробы с телами. Следствие еще продолжается. Судебное заседание по делу запланировано на начало 2022 года.

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