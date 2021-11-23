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Военный переворот в Судане: премьеру Абдалли Гамдоку вернули должность

Суданцы массово выходят на улицы после военного переворота

сегодня, 01:05
Автор:

Ольга Чародий
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В Судане после военного переворота уволили из-под домашнего ареста премьера страны Абдаллу Гамдока, он вернулся на занимаемую должность. Об этом сообщает агентство Associated Press. Гамдок в воскресенье подписал соглашение с военными, согласно которому он будет восстановлен в должности.

Военный переворот в Судане: премьеру Абдалли Гамдоку вернули должность

Военный переворот в Судане - - фото из открытых источников

Соглашение, о котором было объявлено в прямом эфире государственного телевидения Судана, предусматривает создание независимого технократического кабинета министров, возглавляемого Абдаллой Гамдок. Новое правительство будет работать до проведения выборов. Однако непонятно, какие полномочия будут у нового правительства. Соглашение также предусматривает, что военные уволят чиновников и политиков, арестованных после переворота 25 октября. Суданцы массово выходят на улицы после военного переворота. Соглашение было подписано через несколько дней после того, как врачи заявили, что по меньшей мере 15 человек были убиты во время демонстраций против переворота.

Соглашение также предусматривает, что будет проведено расследование по выявлению виновных в убийствах и ранениях гражданских лиц и военнослужащих.

Напомним, в Судане – очередной переворот, волнения, волна насилия. Президент США Джо Байден в четверг, 28 октября, потребовал от военных Судана немедленно восстановить в стране гражданское правление, присоединившись к призывам Европы и ООН положить конец насилию против мирных демонстрантов и освободить задержанных. Происходящее специально для портала "Комментарии" проанализировал Александр Мишин – кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователь Центра исследования Африки.

После военного переворота 25 октября в Судане может наблюдаться радикализация поведения обеих сторон противостояния. Представители суданского гражданского общества и профсоюзного движения, которые в ходе событий 2018-2019 годов смогли путем ненасильственного сопротивления добиться падения диктатуры президента Омара аль-Башира не желают, чтобы в республике возродилась новая военная диктатура под другой вывеской и с другими лицами из состава генералитета. В стране готовятся марши миллионов против переворота.


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Источник: https://apnews.com/article/sudan-coup-prime-minister-reinstated-6436e01313e15111ba619076280fe00b
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