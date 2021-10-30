Переворот в Судане: кому выгодно, что дальше, есть ли российский след

В Судане – очередной переворот, волнения, волна насилия. Президент США Джо Байден в четверг, 28 октября, потребовал от военных Судана немедленно восстановить в стране гражданское правление, присоединившись к призывам Европы и ООН положить конец насилию против мирных демонстрантов и освободить задержанных. Происходящее специально для портала "Комментарии" проанализировал Александр Мишин – кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователь Центра исследования Африки.

Судан - фото из открытых источников





Как может далее развиваться ситуация





После военного переворота 25 октября в Судане может наблюдаться радикализация поведения обеих сторон противостояния. Представители суданского гражданского общества и профсоюзного движения, которые в ходе событий 2018-2019 годов смогли путем ненасильственного сопротивления добиться падения диктатуры президента Омара аль-Башира не желают, чтобы в республике возродилась новая военная диктатура под другой вывеской и с другими лицами из состава генералитета. В стране готовятся марши миллионов против переворота.





Военному руководству во главе с генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом будет очень не просто удержать свои позиции, не применив насилие в значительных масштабах. Фактически существует риск гражданской войны в Судане, если военные развяжут террор, ведь ресурс легитимности у них откровенно невелик, и базируется он исключительно на критике провалов гражданского правительства Абдаллы Хамдука в экономической сфере.





Но не будем забывать, что у военных, которые затеяли переворот, была своя большая квота в том правительстве, и они также несут ответственность за накопившиеся нерешенные проблемы. Не говоря уже о том, что аль-Бурхан, который объявил себя диктатором, до октябрьского переворота был главой Суверенного совета, т.е. руководил органом, который выполнял функции коллективного президента Судана.





То, что политические позиции военных слабы, подчеркивает факт затягивания процесса объявления состава военного правительства, т.е. хунты (после разгона кадров гражданского правительства). Аль-Бурхан хочет подать текущий процесс не как переворот, а как перезагрузку переходных органов власти с целью "спасения" революции. Но есть весомые сомнения, что данная уловка сработает. Судан попал в зону нестабильности и неопределенности.





Кто извлекает выгоду





Если говорить о внутреннем аспекте суданских событий, то октябрьский переворот выступает попыткой консервации военного правления в Судане. Оно со времен захвата власти генералом Ибрагимом Аббудом тянется до сих пор вперемешку с короткими промежутками существования гражданских правительств. Для крепнущего суданского гражданского общества ставки сейчас как никогда высоки, ведь если будет остановлен переворот, то Судан может, наконец, вырваться из кажущегося бесконечным колеса сансары военных диктатур.





В короткие сроки правительство Хамдука достигло ряда важных успехов: отменили жесткие шариатские уголовные наказания, закон о вероотступничестве, криминализировали постыдную практику женских обрезаний, пресекли каналы поддержки международных террористов, нормализовали отношения с США и Израилем. Это очень существенный прогресс, и многие консервативные силы подобная модернизация страшит.





Из внешних сил дестабилизация Судана очевидно выгодна для Эфиопии, которая конфликтует с Хартумом из-за спорных территорий, а также по причине постройки Большой плотины эфиопского возрождения. Для Аддис-Абебы переворот имеет практическое геополитическое измерение, и ей не хотелось бы укрепления позиции воинственного генерала аль-Бурхана.





Но есть и менее явные интересанты хаотизации Судана, а именно, те страны, которым не нужен успех демократических преобразований на суданской земле, и выход страны из международной изоляции.





Кстати, нестабильность наблюдается в поясе африканских стран о Сенегала на западе до Сомали на востоке. Именно в границах этого ареала в 2021 году уже произошли военные перевороты в Мали и Гвинеи. И как знать, не произойдет ли что-то похожее, к примеру, в Нигерии?





Есть ли в происходящем российский след





У Москвы есть интересы в Судане. Как геополитические (к примеру, постройка пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане), так и экономические (геологоразведка и добыча полезных ископаемых, задействование транзитного потенциала суданской территории). Российские наемники из ЧВК "Группа Вагнера" использовались режимом аль-Башира для подавления народных протестов в 2018-2019 годах, и вполне могут появиться в Судане и сейчас.





Для России важно доказать, что народные революции (в интерпретации Кремля — "цветные перевороты) не могут иметь успеха. А потому россиянам выгодно поддерживать военный переворот. И это уже нашло свое отображение в позиции РФ в совете безопасности ООН.

Однако, чтобы играть в Судане по-крупному, Россия должна быть готова серьезно вкладываться. Вот США заморозили Хартуму помощь на 700 млн. долларов. Готовы ли россияне сразу предоставить эквивалентную сумму для поддержки суданцев? Для обустройства военной базы в Порт-Судане РФ необходимо раскошелиться еще на 5 млрд. долларов. И так далее. Судан – крупная и важная африканская страна, лежащая на периферии Ближнего Востока. Там давно играют США, Израиль, Великобритания, Египет, арабские монархии Залива, Турция, Иран. Чтобы в такой компании выглядеть прилично, Москве нужны весомые денежные издержки. Тут точечными полумерами и поставки партий оружия или наемников, как в ЦАР, не отделаешься. Совсем другие масштабы.





Напомним, в Судане в результате военного переворота отменили все авиарейсы. В то же время, воздушное пространство страны остается открытым.

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