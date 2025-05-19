Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже сегодня должен будет показать, что он хочет мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского президента в соцсети Х.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Лидер Франции рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".

Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.

"Президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", — написал президент Франции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ближайшее время все услышат заявление президента США Дональда Трампа, что если российский диктатор Владимир Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира. Все это было бы смешно, если бы кровь не лилась. Об этом у себя в Facebook пишет украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли Кремль уже готовит россиян к заключению мирного соглашения: в США дали ответ.



