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Война в Украине: Макрон выставил новое требование Путину

Макрон потребовал от Путина согласия на перемирие, предложенное Трампом

сегодня, 07:25
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже сегодня должен будет показать, что он хочет мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского президента в соцсети Х.

Война в Украине: Макрон выставил новое требование Путину

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Лидер Франции рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".

Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.

"Президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", — написал президент Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — сдайтесь, а потом поговорим: в США намекнули, что ситуация для Украины хуже, чем в 2022 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ближайшее время все услышат заявление президента США Дональда Трампа, что если российский диктатор Владимир Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира. Все это было бы смешно, если бы кровь не лилась. Об этом у себя в Facebook пишет украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли Кремль уже готовит россиян к заключению мирного соглашения: в США дали ответ.




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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1924227251966464265
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