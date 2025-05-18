Терпение заканчивается: какое заявление Трампа относительно Путина все услышат в ближайшее время

В ближайшее время все услышат заявление президента США Дональда Трампа, что если российский диктатор Владимир Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира. Все это было бы смешно, если бы кровь не лилась. Об этом у себя в Facebook пишет украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я писал неоднократно: для нынешней американской администрации Украина является досадным препятствием, которое не позволяет США достичь двух самых главных стратегических целей: ослабить Европу и отвлечь коллапс россии, потому что россия нужна для того, чтобы сдерживать Китай", – отметил эксперт.

По его словам, раздавить Украину Дональд Трамп и его команда не могут: это будет выглядеть очень плохо в глазах мира и избирателей Трампа. Отказаться от стратегических целей они тоже не могут. В результате мы видим эту клоунаду.

"Что нам делать? 1. Максимально увеличивать собственную способность. Есть куда расти. 2. Максимально ускорять развертывание Европы. 3. Пытаться развернуть политику США через коррекцию картины мира. 4. Разваливать россию: не будет россии – не будет проблемы", – отметил Валерий Пекарь.

Читайте на портале "Комментарии" — казалось бы, что с того дня, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, уже было множество моментов, когда стало очевидно, что российский диктатор Путин не хочет прекращения войны, что он живет маниакальной идеей полной оккупации Украины. Но президент США продолжает, будто чего-то выжидать, надеясь договориться с Путиным. Что может стать для Трампа переломным моментом в отношении России? О чем говорит идея Трампа встретиться с Путиным? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



