Выполнил ли Париж свое обещание: сколько истребителей Mirage-2000 получила Украина

Из ежегодного отчета Министерства обороны Франции стало известно, сколько истребителей Mirage 2000-5F могла получить Украина. К сожалению, это количество гораздо меньше всех цифр, звучавших ранее в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.

Истребитель Mirage 2000-5F. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что согласно отчету Chiffres clés de la défense 2025, количество Mirage 2000-5F в воздушных силах Франции по состоянию на 31 декабря 2024 года, составляет 23 единицы. При этом в прошлогоднем отчете их было 28 единиц.

Также указано, что двухместные Mirage 2000B были полностью переведены в тренировочные самолеты и используются для обучения пилотов Mirage 2000D и Mirage 2000-5.

"Таким образом Украина, как минимум по состоянию на начало года, когда было объявлено об усилении воздушных сил Украины Mirage 2000-5, могла получить лишь до пяти истребителей, которые были выведены из состава воздушных сил Франции", — подсчитали аналитики.

В издании напомнили, что Париж никогда не раскрывал количество машин, которые были переданы в Украину. Однако в СМИ ранее звучали даже версии о возможной передаче 20 самолетов Mirage 2000-5F — всех, которые находятся в реальном боеспособном состоянии во Франции. Также назывались цифры в 12 самолетов, как наиболее вероятное количество и шесть, как компромиссное решение.

Также аналитики отмечают, что Украине могли быть переданы даже меньше пяти самолетов. Один борт мог быть оставлен во Франции для обучения пилотов и техников, а физически передано только четыре.

