Чи виконав Париж свою обіцянку: скільки винищувачів Mirage-2000 отримала Україна

Зі щорічного звіту Міністерства оборони Франції стало відомо, скільки винищувачів Mirage 2000-5F могла отримати Україна. На жаль, ця кількість набагато менша за всі цифри, які звучали раніше в ЗМІ. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defense Express.

Винищувач Mirage 2000-5F. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що згідно з звітом Chiffres clés de la défense 2025, кількість Mirage 2000-5F у повітряних силах Франції станом на 31 грудня 2024 року становить 23 одиниці. При цьому у минулорічному звіті їх було 28 одиниць.

Також зазначено, що двомісні Mirage 2000B були повністю переведені в тренувальні літаки та використовуються для навчання пілотів Mirage 2000D та Mirage 2000-5.

"Таким чином Україна, як мінімум, станом на початок року, коли було оголошено про посилення повітряних сил України Mirage 2000-5, могла отримати лише до п'яти винищувачів, які були виведені зі складу повітряних сил Франції", — підрахували аналітики.

У виданні нагадали, що Париж ніколи не розкривав кількість машин, що були передані в Україну. Однак у ЗМІ раніше звучали навіть версії про можливу передачу 20 літаків Mirage 2000-5F — усіх, які перебувають у реальному боєздатному стані у Франції. Також називалися цифри в 12 літаків, як найімовірніша кількість і шість, як компромісне рішення.

Також аналітики зазначають, що Україні могли бути передані навіть менше ніж п'ять літаків. Один борт міг бути залишений у Франції на навчання пілотів і техніків, а фізично передано лише чотири.

