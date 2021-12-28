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Южная Корея дала разрешение на экстренное использование препарата Pfizer

Южная Корея возобновила жесткие ограничения на прошлой неделе

сегодня, 23:18
Автор:

Ольга Чародий
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Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи разрешило экстренное использование противовирусного препарата Pfizer для перорального лечения коронавируса. Об этом пишет международное информационное агентство Reuters. Эти таблетки будут первыми в своем роде в Южной Корее. Южная Корея возобновила жесткие ограничения на прошлой неделе. С ноября у них действовал ослабленный вариант карантинных ограничений, однако недавно эпидемия снова вышла на пик – и после нескольких рекордов по количеству заболеваний пришлось возвращаться к жестким ограничениям.

Южная Корея дала разрешение на экстренное использование препарата Pfizer

Pfizer (фото из открытых источников)

При этом уровень вакцинации лиц в возрасте от 18 лет составляет более 92%. Ожидается, что пероральное противовирусное лечение Pfizer под названием Paxlovid "поможет предотвратить серьезное ухудшение состояния пациентов, которые лечатся стационарно или дома". Препарат будет применяться для взрослых или детей старше 12 лет и старше с массой тела более 40 килограммов с легкими и умеренными симптомами. Их будут давать тем, кто имеет сопутствующие заболевания, осложняющие течение коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна подписала договор с компанией Pfizer об основых условиях закупки лекарств для амбулаторного лечения инфицированных коронавирусом. Речь о препарате "Паксловид"(PAXLOVID). Глава Минздрава отметил, что контракт подразумевает закупку 300 тысяч курсов лекарственного средства.  Отмечается, что такие лекарства способствуют недопущению осложнений, снижает риск оказаться на больничкой койке, а также летальных случаев среди пациентов с коронавирусным заболеванием из групп риска. 



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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/skorea-emergency-approves-pfizers-oral-coronavirus-treatment-paxlovid-yonhap-2021-12-27/?fbclid=IwAR2e8wMJW9H8E6R2-lRvfhWjqKNsyVQV8BsszWL0uLfikCli6By__Dwyyz8
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