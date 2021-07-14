За что Франция оштрафовала Google на полмиллиарда евро и будет штрафовать далее

Во вторник, 13 июля, французский антимонопольный орган наложил на Google Alphabet большой штраф в размере 500 миллионов евро (593 миллиона долларов). Поводом для такого взыскания стало невыполнение со стороны американского технологического гиганта распоряжений регулирующего органа с требованием проведения переговоров с новостными агентствами страны в споре по авторским правам. Как сообщает агентство Reuters, компания Google теперь обязана в течение ближайших 2 месяцев выступить с предложениями как она должна компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если Google снова проигнорирует предписания французских властей, она будет получать все новые и новые штрафы — по 900 тысяч евро в день.

В Google разочарованы решением Антимонопольного органа Франции, фото из открытых источников

В компании выразили сожаление по поводу такого решения французских антимонополистов, но уже заявили, что согласятся с ним и учтут отзывы Французского конкурентного ведомства.

Новостные агентства Франции (APIG, Sepm, AFP) обвинили американцев в том, что они не провели с ними добросовестных переговоров, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского Союза, создающей так называемые "смежные права". Само же дело было сосредоточено на том, нарушал ли Google временные предписания антимонопольного органа, требующие, чтобы такие переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми новостными издателями, если они о них просили.

Источники сообщили Reuters, что APIG, которая представляет большинство крупных французских издателей печатных новостей, включая Le Figaro и Le Monde, остается одним из истцов, вопреки тому, что ранее в 2021 году уже подписала рамочное соглашение с Google. По информации агентства, это рамочное соглашение было прекращено до принятия антимонопольного решения. Рамочное соглашение, которое критиковали многие другие французских СМИ, было одним из самых заметных договоров в рамках программы Google News Showcase. Оно предусматривало компенсацию за фрагменты новостей, используемых в результатах поиска. Google согласился выплатить 76 миллионов долларов в течение трех лет группе из 121 французского новостного издания, чтобы положить конец спорам об авторских правах. Однако, как видно по результатам решения Французского антимонопольного органа — не сдержал ее.

Председатель антимонопольного органа Изабель де Сильва сообщила, что компания должна скрупулезно выполнять обязательства, установленные для нее, но в случае Google — этого, к сожалению, не произошло.



Кстати, вчера "Комментарии" писали о том, что Google выпустит новое приложение для персональных компьютеров.

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