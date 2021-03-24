Запуск ракет в Корее: о чем говорят действия Ким Чен Ына

Северная Корея запустила нескольких ракет малой дальности. Новая администрация США на это отреагировала спокойно. О чем говорят действия Северной Кореи и позиция США?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Политолог Андрей Мишин отмечает: "Как мы и ожидали, с приходом к власти администрации Байдена, ситуация по урегулированию конфликта с Северной Кореей развивается по пассивному и прокитайскому сценарию. Пхеньян, следуя своей обычной тактике, создал "искусственный кризис". Демонстрируя ранее жесткость в публичных заявлениях, после последних испытаний ракет малой дальности, президент США фактически заявил, что готов к компромиссам. Однозначно не желая повышать уровень напряжения, чтобы потом не "поощрять" Ким Чен Ына, только за возвращение к докризисной ситуации".

Эксперт напоминает, что еще во время дебатов с Трампом Байден несколько раз назвал Кима "бандитом" и заявил, что будет вести переговоры с Пхеньяном, только если Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия.

"Понятно, Пхеньян на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, — продолжает Андрей Мишин. — Да и американские эксперты в последнее время признают: ядерная программа Северной Кореи является необратимым фактом мировой стратегической ситуации. Компромисс означает фактическое признание Северной Кореи ядерной державой на обозримое будущее".

Политолог отмечает, что команда Байдена, в отличие от Трампа, не любит выстраивать переговоры сверху вниз, когда лидеры заключают некое общее соглашение, а проработку деталей оставляют специалистам.

"Новый госсекретарь США Энтони Блинкен склонен к тому, чтобы начинать с тщательных переговоров на низовом уровне, — считает Андрей Мишин. — Это означает, что вопросами Северной Кореи в госдепе будут заниматься специалисты, среди которых преобладает уверенность в том, что время надежд на полное ядерное разоружение Северной Кореи прошло и следует думать о контроле над уже существующим ядерным арсеналом… Замечу, что Даосы были правы, когда учили: бывают времена, когда неделание является не только единственно возможной, но и лучшей политикой. Это важно для понимания развития отношений в треугольнике Украина – США – Россия. Байден назвал "убийцей" кремлевского лидера, почти, как и Кима "бандитом" (оба "друзья" стратегического противника США – Китая), но это лишь прелюдия к пассивному соглашательству".

Напомним, Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.



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