Запуск ракет в Корее: о чем говорят действия Ким Чен Ына

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Ольга Чародий
Северная Корея запустила нескольких ракет малой дальности. Новая администрация США на это отреагировала спокойно. О чем говорят действия Северной Кореи и позиция США?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Андрей Мишин отмечает: "Как мы и ожидали, с
приходом к власти администрации Байдена, ситуация по урегулированию конфликта с
Северной Кореей развивается по пассивному и прокитайскому сценарию. Пхеньян,
следуя своей обычной тактике, создал "искусственный кризис". Демонстрируя ранее
жесткость в публичных заявлениях, после последних испытаний ракет малой
дальности, президент США фактически заявил, что готов к компромиссам.
Однозначно не желая повышать уровень напряжения, чтобы потом не "поощрять" Ким
Чен Ына, только за возвращение к докризисной ситуации".
Эксперт напоминает, что еще во время дебатов с Трампом Байден
несколько раз назвал Кима "бандитом" и заявил, что будет вести переговоры с
Пхеньяном, только если Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия.
Политолог отмечает, что команда Байдена, в отличие от Трампа,
не любит выстраивать переговоры сверху вниз, когда лидеры заключают некое общее
соглашение, а проработку деталей оставляют специалистам.
Напомним, Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.
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