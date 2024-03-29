Заявления Макрона о войсках Франции в Украине: смогут ли они остановить пыл Кремля

Заявления французского президента Макрона о возможном перемещении французской армии в Украину вряд ли остановят планы путинского режима. Об этом, отвечая на вопросы "Главреда", сообщил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Я не думаю, что сейчас есть что-то, что может остановить Россию, особенно слова. Нет таких слов, которые могли бы остановить Россию. Ситуация с Салливаном свидетельствует о том, что американцы стоят с мокрыми штанами. Американцы сдаются, а украинцы не поддаются на шантаж Вдумайтесь, что происходит — Россия открыто говорит, что будет разрушать международные торговые связи, экономическую международную инфраструктуру, если вы не согласитесь и не будете лезть в то, как мы убиваем украинцев.На месте американцев нужно было сказать, что теперь они поставляют томагавки Украины, которые будут бить по Москве, и если вы не остановитесь и будете рассказывать нам о нефти, мы поставим им ядерное оружие, и тогда сами будете разбираться с Киевом. не могут остановить россиян", — сообщил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, какое заявление Макрона об Украине разозлило чиновников Вашингтона. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении войск в Украину разозлило американских чиновников, которые в условиях анонимности заявляют, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Москвой. Об этом сообщает "Вloomberg".

СМИ отмечает, поскольку Великобритания больше не входит в Европейский Союз, а правительство Германии расколото, президент Франции Макрон решил занять место номинального главы континента во внешней политике. Но не все его союзники убеждены, что он самый лучший защитник их интересов.



