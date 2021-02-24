Жерар Депардье официально обвинен в изнасиловании

72-летний актер официально получил обвинение в сексуальном насилии 16 декабря, однако дело удалось какое-то время держать в тайне, сообщает The Guardian.

Жерар Депардье, фото из открытых источников

Заявление в полицию написала 22-летняя молодая актриса, имя которой скрыто в интересах следствия. Как сообщила потерпевшая, Депардье и она репетировали у него дома в 6-м округе Парижа. По словам женщины, она полностью доверяла Жерару, поскольку актер был другом ее отца. Актер все категорически отрицает.

В то же время адвокат Жерара Депардье Эрве Темим возмущен тем, что теперь общественности стал известен факт предъявления официального обвинения его клиенту.

Первичное расследование обвинений в изнасиловании 72-летним актером было отменено в 2019 году из-за отсутствия доказательств. Прошлым летом его восстановили, что привело к уголовных обвинений, представленных в декабре. Французскому актеру Жерару Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенном якобы в 2018 году против 20-летней актрисы.

Напомним, 47-летнего жителя Львова, бывшего руководителя не зарегистрированной молодежной христианской организации, подозревают в растлении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. По данным источника, обвиняемым является Роман Московченко, который ранее руководил христианским сообществом "Дети Христа". Против него уже открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов половых преступлений, которые мужчина совершал с 2005 года. Сообщается, что потерпевшими было шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия.

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