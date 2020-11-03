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Главная Новости Мир Франция Золото вместо варенья: мэрия французского города обнаружила самый настоящий клад
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Золото вместо варенья: мэрия французского города обнаружила самый настоящий клад

Старая усадьба таила в себе невероятные тайны, в том числе консервные банки с золотыми слитками

сегодня, 12:33
Автор:

Павел Зинченко

Клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме, который приобрела мэрия города Мореза. Об этом сообщает издание le matin.

Золото вместо варенья: мэрия французского города обнаружила самый настоящий клад

Золото было найдено в банках

Четыре брата и сестры, потомки старинной семьи часовщиков из Мореза, владели домом в городе. Они жили там в уединении, никто никогда не женился и не имел детей. Когда умерла последняя из них, прямого наследника не было, но дом был завещан жителю Морбье, соседнего городка. Он не хотел брать на себя управление и спросил мэрию Мореза, которая приступила к покупке недвижимости, не желает ли она приобрести его дом. После переговоров городские власти приобрели усадьбу за 130 000 евро.

Когда чиновники начали разбирать старые вещи, то наткнулись в погребе на банки с вареньем. Когда они их открыли, то к своему невероятному удивлению обнаружили, что вместо консервации там находились золотые слитки и монеты. При первом анализе сокровище было оценено в  500 000 евро и было немедленно помещено в сейф. Оно будет исследовано археологическими службами для определения даты и истинной ценности.

Мэрия является законным обладателем этого золота и уже объявила, що клад будет использован для нужд городского бюджета.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция объявляет дополнительную мобилизацию из-за угрозы дальнейших терактов.


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