Золото вместо варенья: мэрия французского города обнаружила самый настоящий клад

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Павел Зинченко
Клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме, который приобрела мэрия города Мореза. Об этом сообщает издание le matin.
Золото было найдено в банках
Четыре брата и сестры, потомки старинной семьи часовщиков из Мореза, владели домом в городе. Они жили там в уединении, никто никогда не женился и не имел детей. Когда умерла последняя из них, прямого наследника не было, но дом был завещан жителю Морбье, соседнего городка. Он не хотел брать на себя управление и спросил мэрию Мореза, которая приступила к покупке недвижимости, не желает ли она приобрести его дом. После переговоров городские власти приобрели усадьбу за 130 000 евро.
Когда чиновники начали разбирать старые вещи, то наткнулись в погребе на банки с вареньем. Когда они их открыли, то к своему невероятному удивлению обнаружили, что вместо консервации там находились золотые слитки и монеты. При первом анализе сокровище было оценено в 500 000 евро и было немедленно помещено в сейф. Оно будет исследовано археологическими службами для определения даты и истинной ценности.
Мэрия является законным обладателем этого золота и уже объявила, що клад будет использован для нужд городского бюджета.
Как сообщало издание "Комментарии", Франция объявляет дополнительную мобилизацию из-за угрозы дальнейших терактов.
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