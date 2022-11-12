Бойкот России на саммите G20: какие страны выступают с инициативой

Великобритания и Европейский Союз договорились бойкотировать выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите "Группы двадцати" и будут призывать союзников присоединиться к ним. Как сообщает портал "Комментарии", об этом изданию "The Telegraph" рассказали собеседники в Лондоне и Брюсселе.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Представитель внешнеполитической службы ЕС на условиях анонимности заявил, что ведется активная работа с партнерами по всему миру, чтобы международное сообществе выступило с одним мнением, осудив те зверства, которые в последнее время делает Россия.

В частности, британские и европейские дипломаты будут бойкотировать выступления Сергея Лаврова, а также избегать встреч с ним. Лавров, как представитель России на важном мероприятии, должен оказаться в изоляции. Тем самым российский дипломат должен понять, насколько сегодня Россия изолирована в мире, как к ней относятся в мире.

Европейские собеседники "The Telegraph" подчеркнули, что у них нет задачи – уговаривать Украину соглашаться на мирные переговоры. Киев должен сам решить, когда и при каких обстоятельствах соглашаться на переговоры с Москвой.

"Завтра в Украине будет мир, если Россия прекратит войну, но не будет Украины, если Украина прекратит войну. Сейчас не время для войны, но мы четко осознаем, что ничего в отношении Украины не может быть сделано без Украины", — подчеркнул европейский собеседник.

Единственное, чего опасаются в ЕС и Британии – это совместного заявления, которое должно быть принято по итогам саммита "Большой двадцатки". Китай и Россия могут совместно откорректировать его настолько, что в нем потеряется какой-либо смысл.

Читайте также на портале "Комментарии" — какова вероятность повторного нападения со стороны РБ на Украину? Может ли Беларусь вспыхнуть изнутри? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!