Дональд Трамп покинул саммит G20, чтобы поиграть в гольф

Нынешний президент США Дональд Трамп преждевременно покинул виртуальный саммит G20, а затем отправился играть в гольф, чтобы не нарушать традицию выходного дня.

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В виртуальном саммите приняли участие Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президенты Аргентины Альберто Фернандес, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Южной Африки Сирил Рамафоса.

Трамп планировал принять участие в открытии саммита, организованном Саудовской Аравией, который проходит виртуально. Примерно через два часа после начала саммита Трамп отправился в свой клуб поиграть в гольф, как и каждые выходные, в то время как лидеры G20 продолжали обсуждать ситуацию с коронавирусом.

Напомним, Дональд Трамп продолжает обвинять фармацевтическую компанию Pfizer в сокрытии информации о вакцине от коронавируса после выборов в США, чтобы подорвать его победу. Действующий президент до сих пор не раскрывает результаты выборов в США и принимает решения, которые могут повлиять на президентство Байдена с 20 января 2021 года.



Ранее "Комментарии" сообщали, что Трамп-младший, старший сын президента Дональда Трампа, сдал положительный тест на коронавирус, сообщил CNN в пятницу пресс-секретарь.

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