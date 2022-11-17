logo

BTC/USD

16545.34

ETH/USD

1194.04

LTC/USD

59.03

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир G20 Экс-глава МИД Украины назвал страх, из-а которого Путин побоялся ехать на саммит G20
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-глава МИД Украины назвал страх, из-а которого Путин побоялся ехать на саммит G20

Павел Климкин также удивился поведению Сергея Лаврова на саммите

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Страх быть убитым не позволил Владимиру Путину посетить важное мероприятие в Индонезии, где состоялся саммит "Большой двадцатки". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Экс-глава МИД Украины назвал страх, из-а которого Путин побоялся ехать на саммит G20

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат считает, что саммит G20 стал унижением для России и Путина. Об этом мероприятии говорили последние несколько месяцев, допускалось, что Путин несмотря ни на что примет участие в этом важном мероприятия, но в итоге оказалось, что Путин не рискнул даже обратиться к участникам саммита по видеосвязи.             

По словам Павла Климкина, причина того, что Путин не поехал на саммит G20 не в плохом самочувствии и даже не в том, что российский диктатор решил не покидать Москву. Он просто испугался, что его ликвидируют на Бали. Там ему никто не смог бы гарантировать 100% безопасности. 

Что касается единственного представителя России на G20 – главы МИД РФ Сергея Лаврова, то Павел Климкин назвал его поведение чрезвычайно странным. 

"Он (Ред. — Лавров) встретился с китайским министром МИД и генеральным секретарем ООН и на этом все. Это значит меньше, чем ничего. Хочу также подчеркнуть, что решение Путина не поехать на саммит G20 еще ему аукнется. Особенно это чувствуют в российских элитах", – заявил экс-министр.

Он добавил, даже в России начинают понимать, что с Путиным никто не хочет иметь ничего общего.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/putin-ne-poikhav-na-samit-g20-cherez-strakh-shcho-yogo-likviduyut-klimkin
Теги:
comments

Обсуждения

fghhhhhh

сегодня, 11:02

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe== ----- https://uclck.me/termoua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!