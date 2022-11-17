Экс-глава МИД Украины назвал страх, из-а которого Путин побоялся ехать на саммит G20

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Кравцев Сергей
Страх быть убитым не позволил Владимиру Путину посетить важное мероприятие в Индонезии, где состоялся саммит "Большой двадцатки". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат считает, что саммит G20 стал унижением для России и Путина. Об этом мероприятии говорили последние несколько месяцев, допускалось, что Путин несмотря ни на что примет участие в этом важном мероприятия, но в итоге оказалось, что Путин не рискнул даже обратиться к участникам саммита по видеосвязи.
По словам Павла Климкина, причина того, что Путин не поехал на саммит G20 не в плохом самочувствии и даже не в том, что российский диктатор решил не покидать Москву. Он просто испугался, что его ликвидируют на Бали. Там ему никто не смог бы гарантировать 100% безопасности.
Что касается единственного представителя России на G20 – главы МИД РФ Сергея Лаврова, то Павел Климкин назвал его поведение чрезвычайно странным.
Он добавил, даже в России начинают понимать, что с Путиным никто не хочет иметь ничего общего.
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