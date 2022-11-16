В Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше

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Кравцев Сергей
В Кремле похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию" на падение обломков ракеты в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство "Интерфакс", пишет издание "Комментарии".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Пескова, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и целого ряда других стран".
Песков отметил, что ответы на вопросы с произошедшим инцидентом знают власти Польши, которым нужно вести себя более сдержанно, особенно, когда обсуждаются такие довольно опасные темы.
Стоит отметить, что у агентства Reuters появилась информация о том, что президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
Похожую информацию озвучили в НАТО, отметив, что по предварительным данным, которые есть на данный момент, обломки ракет, которые упали в Польше, принадлежали Украине.
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Ігор
16 ноября 2022, 15:21
Очікувано. Саме Росія і є вигодонабувачем. Ще західні лузери в один голос повторюють наратив всіх тоталітарних корумпованих злочинців: "Якби не напад,..." Так і Сталін казав, потім українці Хрущов, Брежнєв. А самі скільки зла всередині і по світу створили! "Якби не Гітлер, ми б вже при комунізму жили". Важко уявити той православний бородатий ЗеПолПотівський жах, який би був. Так і НАТО. Стравили корумпованих членів сім'ї православного сектанату один проти одного - самі осторонь. Тільки вибухівку у конфлікт постачають.