В Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше

В Кремле похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию" на падение обломков ракеты в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство "Интерфакс", пишет издание "Комментарии".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", — заявил журналистам рупор Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и целого ряда других стран".

Песков отметил, что ответы на вопросы с произошедшим инцидентом знают власти Польши, которым нужно вести себя более сдержанно, особенно, когда обсуждаются такие довольно опасные темы.

Стоит отметить, что у агентства Reuters появилась информация о том, что президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Похожую информацию озвучили в НАТО, отметив, что по предварительным данным, которые есть на данный момент, обломки ракет, которые упали в Польше, принадлежали Украине.

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