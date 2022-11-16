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В Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше

Кремль похвалил США за ответ на падение ракеты в Польше

16 ноября 2022, 14:45 comments2130
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию" на падение обломков ракеты в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство "Интерфакс", пишет издание "Комментарии".

В Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", — заявил журналистам рупор Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и целого ряда других стран".

Песков отметил, что ответы на вопросы с произошедшим инцидентом знают власти Польши, которым нужно вести себя более сдержанно, особенно, когда обсуждаются такие довольно опасные темы.

Стоит отметить, что у агентства Reuters появилась информация о том, что президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Похожую информацию озвучили в НАТО, отметив, что по предварительным данным, которые есть на данный момент, обломки ракет, которые упали в Польше, принадлежали Украине.                                                                                                                                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" - самолет НАТО отследил ракету, которая упала в Польше.

Также "Комментарии" писали — первые итоги саммита G20: о чем они говорят – могут ли они повлиять на войну в Украине и создать дополнительные проблемы России. Эксперты разобрались в ситуации в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Обсуждения

Ігор

16 ноября 2022, 15:21

Очікувано. Саме Росія і є вигодонабувачем. Ще західні лузери в один голос повторюють наратив всіх тоталітарних корумпованих злочинців: "Якби не напад,..." Так і Сталін казав, потім українці Хрущов, Брежнєв. А самі скільки зла всередині і по світу створили! "Якби не Гітлер, ми б вже при комунізму жили". Важко уявити той православний бородатий ЗеПолПотівський жах, який би був. Так і НАТО. Стравили корумпованих членів сім'ї православного сектанату один проти одного - самі осторонь. Тільки вибухівку у конфлікт постачають.

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