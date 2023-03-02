Кто в G20 поддержал войну в Украине

Большинство стран-членов "Большой двадцатки" (G20) решительно осудили войну в Украине, и только Россия и Китай не согласились с этим. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил действующий президент Индии после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов G20 в Нью-Дели сегодня, 2 марта, пишет "Reuters".

Большая двадцатка. Фото: из открытых источников

"Резюме председателя и итоговый документ" председательствующей сейчас в G20 Индии после встречи в основном содержал формулировки, использованные в подобном заявлении, обнародованном после встречи финансовых лидеров стран "Большой двадцатки" на прошлой неделе. На том собрании также Россия и Китай не согласились с заявлениями об осуждении войны.

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Накануне индийский дипломат Винай Кватра заявил, что основной темой встречи глав МИД стран G20 сегодня станет развязанная Россией война против Украины. Основное внимание планировалось уделить вопросам, касающимся влияния российско-украинского "конфликта" на экономические проблемы, в частности — продовольственную и энергетическую безопасности.

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