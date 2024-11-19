Опубликовано заявление по итогам саммита G20: что сказано о войне в Украине

Крупнейшие экономики мира ослабляют поддержку Украины, при этом все больше склоняясь в сторону мирных переговоров с Россией. Подтверждением этого есть совместное заявление стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро, где смягчена критика войны России против Украины и содержится лишь широкое упоминание о "человеческих страданиях". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в совместном заявлении говорится лишь о "негативных дополнительных последствиях войны" и приветствуются "инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир".

Также отмечается, что в документе был всего один абзац, посвященный войне в Украине, по сравнению с семью абзацами в заявлении по итогам прошлогоднего саммита в Нью-Дели. Кроме того, коммюнике этого года не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной или требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

"Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть", — сказал один из дипломатов G20.

Как отмечает FT, хотя некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощными ракетными ударами по гражданским объектам в Украине, но в итоге отказались от этого требования из-за опасений, что это может сорвать все совместное заявление.

"Формулировки недостаточно сильные... в них нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и никакого заявления не было бы", — сказал один из европейских дипломатов в Рио.

Центральные аспекты коммюнике включали призывы к эффективному налогообложению сверхбогатых, меры по сокращению бедности, прекращение огня в Газе и реформу Совета Безопасности.

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