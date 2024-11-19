logo

BTC/USD

92425.93

ETH/USD

3099.06

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир G20 Опубликовано заявление по итогам саммита G20: что сказано о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Опубликовано заявление по итогам саммита G20: что сказано о войне в Украине

В документе был всего один абзац, посвященный войне в Украине, по сравнению с семью абзацами в заявлении по итогам прошлогоднего саммита в Нью-Дели

19 ноября 2024, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крупнейшие экономики мира ослабляют поддержку Украины, при этом все больше склоняясь в сторону мирных переговоров с Россией. Подтверждением этого есть совместное заявление стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро, где смягчена критика войны России против Украины и содержится лишь широкое упоминание о "человеческих страданиях". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times. 

Опубликовано заявление по итогам саммита G20: что сказано о войне в Украине

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в совместном заявлении говорится лишь о "негативных дополнительных последствиях войны" и приветствуются "инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир".

Также отмечается, что в документе был всего один абзац, посвященный войне в Украине, по сравнению с семью абзацами в заявлении по итогам прошлогоднего саммита в Нью-Дели. Кроме того, коммюнике этого года не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной или требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру.

"Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть", — сказал один из дипломатов G20.

Как отмечает FT, хотя некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощными ракетными ударами по гражданским объектам в Украине, но в итоге отказались от этого требования из-за опасений, что это может сорвать все совместное заявление.

"Формулировки недостаточно сильные... в них нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и никакого заявления не было бы", — сказал один из европейских дипломатов в Рио.

Центральные аспекты коммюнике включали призывы к эффективному налогообложению сверхбогатых, меры по сокращению бедности, прекращение огня в Газе и реформу Совета Безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" - Путин снова спутал карты: какие разногласия начались между лидерами G20.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/6e8eb529-b80a-4851-b3b0-6b32ed5063e7
Теги:

Новости

Все новости