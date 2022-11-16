Первые итоги саммита G20: о чем они говорят – могут ли они повлиять на войну в Украине

В итоговом заявлении лидеров G20 (а точнее G19, потому что россии точно не место в этой организации) отмечается, что большинство из них осуждают военные действия в Украине (но есть и "другие мнения по поводу этой ситуации"); подчеркивается важность зерновой сделки (призыв к ее продлению) и то, что война в Украине обострила существующие проблемы мировой экономики. Какие главные выводы из саммита "Большой двадцатки" и действий рф в ее процессе (включая массированный ракетный удар по Украине), можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Готовимся к тяжелейшей зиме со времен зимы 1941-42 годов

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что россия, проведя массивнейшую бомбардировку ракетами и дронами-камикадзе территории Украины во время саммита G20/19, показала, что ей:

1) по барабану мир – и война будет продолжаться до тех пор, пока мы не выгоним оккупантов с нашей территории;

2) по барабану мир в смысле – мнение всего мира.

"Думаю, Лавров, представлявший на саммите рф, досрочно покинул мероприятие, в том числе, потому, что даже его куцые мозги поняли: в то время, когда сотня российских ракет летит на гражданские объекты Украины, ему никто даже руки на Бали не подаст", – отмечает Игорь Кондратюк.

По его мнению, россия как террористическое государство будет и дальше увеличивать сумму потенциальных репараций на восстановление Украины, если продолжить мнение главы Офиса президента – Ермака.

"В смысле – пока у россии есть ракеты, нас будут уничтожать, – поясняет Игорь Кондратюк. – Выход один: готовимся к тяжелейшей зиме со времен зимы 1941-42 годов. Хотя русские фашисты гораздо коварнее и гораздо опаснее, чем в свое время немецкие фашисты. Держим строй, помогаем ВСУ. Надеемся, что цивилизованный мир не оставит Украину наедине с агрессором".

Хоть заявление с осуждением российской войны против Украины поддержали не все страны "Большой двадцатки", мы видим углубление международной изоляции рф

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что на саммите прозвучало весомое для Украины совместное заявления США и КНР по поводу недопущения ядерной угрозы или ядерной войны.

"Это важно для нас, – уверен эксперт. – Штаты изначально занимали такую позицию, донося ее по разным каналам до рф. Поясняя, что последствия могут быть разрушительными, в том числе для нее. Отлично, что свои опасения высказал и Китай. Он понимает, что, если россия применит ядерное оружия против Украины, завтра разработкой такого оружия начнут заниматься страны азиатского региона, что будет уже нехорошо для КНР".

По словам Олега Белоколоса, несмотря на то, что заявление с осуждением российской войны против Украины поддержали не все страны "Большой двадцатки", мы видим углубление международной изоляции рф. И это, уверен он, будет продолжаться-расширяться.

"Хоть некоторые страны и пытаются половить рыбку в мутной воде – извлечь некие тактические выгоды, закупая по дешевке российские нефть, уголь, газ. Но проигрывая при этом стратегически. И саммит G20 четко продемонстрировал, что углубление изоляции страны-агрессора, в том числе в экономическом и политическом плане, набирает ход, – акцентирует эксперт. – Если ранее в рф делали вид, что санкции им нипочём, то теперь признали – ситуация ухудшается и может быть еще хуже. Особенно на фоне грядущего отказа Европы от российских нефти и газа. Тренд изоляции рф во всех смыслах будет ускоряться".

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