Первые итоги саммита G20: о чем они говорят – могут ли они повлиять на войну в Украине

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Кравцев Сергей
В итоговом заявлении лидеров G20 (а точнее G19, потому что россии точно не место в этой организации) отмечается, что большинство из них осуждают военные действия в Украине (но есть и "другие мнения по поводу этой ситуации"); подчеркивается важность зерновой сделки (призыв к ее продлению) и то, что война в Украине обострила существующие проблемы мировой экономики. Какие главные выводы из саммита "Большой двадцатки" и действий рф в ее процессе (включая массированный ракетный удар по Украине), можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Саммит G20. Фото: из открытых источников
Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что россия, проведя массивнейшую бомбардировку ракетами и дронами-камикадзе территории Украины во время саммита G20/19, показала, что ей:
1) по барабану мир – и война будет продолжаться до тех пор, пока мы не выгоним оккупантов с нашей территории;
2) по барабану мир в смысле – мнение всего мира.
По его мнению, россия как террористическое государство будет и дальше увеличивать сумму потенциальных репараций на восстановление Украины, если продолжить мнение главы Офиса президента – Ермака.
Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос напоминает, что на саммите прозвучало весомое для Украины совместное заявления США и КНР по поводу недопущения ядерной угрозы или ядерной войны.
По словам Олега Белоколоса, несмотря на то, что заявление с осуждением российской войны против Украины поддержали не все страны "Большой двадцатки", мы видим углубление международной изоляции рф. И это, уверен он, будет продолжаться-расширяться.
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