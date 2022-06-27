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Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие в важном саммите

Индонезия направила приглашение Путину на участие в саммите G20

сегодня, 19:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле подтвердили информацию о том, что президент России Владимир Путин действительно положительно отреагировал на приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите стран "Группы двадцати", который запланирован на ноябрь 2022 года. В этом саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Он также подтвердил свое согласие принять участие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс", со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Путин послушает Зеленского и посмотрит в глаза Джонсону: Кремль подтвердил участие в важном саммите

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Помощник Путина, отметил, российская сторона дала свое согласие на участие в важном саммите. 

"Они пока приглашают в очном формате. Еще времени достаточно. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате", – уточнил Ушаков.

При этом помощник президента РФ отметил важную позицию Индонезии, которая несмотря на уговоры и давление Запада отправила официальное приглашения для участия в саммите Владимиру Путину.                                                                                                                        

Отметим, саммит лидеров G20 запланирован на 15-16 ноября. Он должен пройти на острове Бали. В этом году организатором и принимающей стороной мероприятия выступает Индонезия, которая есть постоянным участником клуба G20.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/849100
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