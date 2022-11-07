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Путин вряд ли появится на саммите G-20: президент Индонезии сделал заявление

Ранее в Кремле подтвердили участие России в мероприятии

сегодня, 15:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Индонезии Джоко Видово заявил, что у него есть "сильное ощущение", что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Путин вряд ли появится на саммите G-20: президент Индонезии сделал заявление

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Также Видодо отметил, что он поддерживает контакт с российским президентом, но почти уверен, что его не будет на важном мероприятии.

Стоит напомнить, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки", вот только подтверждение участия в мероприятии Путина рупор Кремля не огласил.

В свою очередь спикеры Офиса президента заявляли о том, что Украина готова принять участие в саммите G20, но только в том случае, если на мероприятие не будет российского диктатора Путина, с которым не о чем разговаривать, пока продолжается война в Украине.

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Источник: https://www.ft.com/content/987dfad0-90c3-45af-a613-1946c0b2a447
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