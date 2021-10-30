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Саммит "Большой двадцатки" в Риме: что будут обсуждать

Стала известна программа мероприятий, которые пройдут в Италии.

сегодня, 10:25
Автор:

Козлова Альбіна
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В Риме в течение 30-31 октября пройдет саммит лидеров "Большой Двадцатки". Об этом сообщает Укринформ.

Саммит "Большой двадцатки" в Риме: что будут обсуждать

В Италии проходит саммит "Двадцатки", фото из открытых источников

Как сообщают в пресс-службе G20, Рим готов принять глав государств и правительств крупнейших стран мира и представителей важних международных и региональных организаций. Саммит пройдет в конференц-центре La Nuvola.

На повестке дня – рабочие сессии по нескольким важным вопросам. В рамках сессий пройдут дебаты. Сначала пройдет церемония встречи и фотосъемки. Затем присутствующие обсудят тему "Мировая экономика и мировая система здравоохранения". Скорее всего речь пойдет о последствиях пандемии и как она влияет на экономику стран мира.

30 октября на саммите выступит с речью королева Нидерландов Максима. Тема ее доклада – поддержка малого, среднего бизнеса и бизнеса женщин.

На второй день саммита, 31 октября, запланированы две сессии. Во время первой сессии будут рассмотрены темы изменения климата и охраны окружающей среды. На второй сессии обсудят устойчивое развитие.

На саммите выступит с речью принц Уэльский Чарльз. Тема его доклада – роль частного сектора в борьбе с изменением климата.

После закрытия сессий состоится пресс-конференция председателей саммита G20. Выступления национальных делегаций пройдут после пресс-конференции.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказал о результатах саммита Украина-ЕС. Украина вслед за Молдовой получила от ЕС новый кредит доверия, чего не получилось в Грузии, где в этом году была провалена судебная реформа. Эксперт рассказывает, что Брюссель приветствовал прогресс Киева в нескольких реформах и подтвердил выделение второго транша финансовой помощи.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3341757-v-rime-segodna-nacinaetsa-dvuhdnevnyj-sammit-g20.html
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