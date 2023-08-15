Саммит G20 без Украины: решению Индии аплодируют в Кремле

Несмотря на то, что делегация Индии присутствовала на встрече по урегулированию войны в Украине в Саудовской Аравии и тогда обсуждалось, что Украина может оказаться в числе приглашенных на саммит "Большой двадцатки", на самом деле ожидания так и остались ожиданиями. Украину не внесли в список приглашенных стран. Саммит, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, состоится без участия Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, пишет российский "РБК".

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у спецсекретаря, стоит ли ожидать визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит? На этот вопрос Пардеши ответил, что всего в списке приглашенных указано девять стран, но Украины в этом перечне нет. Зато есть Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

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Пардеши также уточнил, что политические моменты не должны выходить на первое место на предстоящем мероприятии. Индия, как председательствующая в "Большой двадцатке" страна, не считает правильным обсуждать пути урегулирования войны в Украине. Возможно обсуждение последствий "конфликта", но не способы его урегулирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи делегаций более 40 стран в Саудовской Аравии касательно обсуждения формулы мира Украины особое внимание было приковано к Китаю, который, судя по данным зарубежной прессы, не просто направил туда своих представителей, но и проявил определенный конструктив. Отсюда некоторые аналитики, в том числе, представители Института изучения войны (ISW), делают вывод, что разногласия между КНР и РФ по Украине усиливаются. Способствует этому еще и недавний дипломатический скандал между Москвой и Пекином, спровоцированный грубыми действиями пограничников РФ в отношении граждан КНР. При этом, хоть глава МИД Китая Ван И обсудил на днях с российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине, какой-либо явной смены позиции Пекина не просматривается. Как и в заявлении китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что можно сказать о китайском факторе российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



