Саммит G20 пройдет без Байден и Си Цзиньпина, но с Путиным: подробности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет саммит лидеров стран G20 по видеосвязи. Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пропустят встречу, в то же время российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.

Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечают авторы материала, сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в G20.

Лидер Индии использовал годовой срок, истекающий в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моде будет баллотироваться на третий срок премьер-министра.

В то же время глава МИД Индии Виней Кватра заявил на брифинге накануне, что подавляющее большинство лидеров G-20 посетит видео-встречу.

Президент США Джо Байден пропускает саммит, а Кремль подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Страны группы также разработали компромиссную формулировку по вторжению России в Украину во время саммита лидеров в сентябре. Но с тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.

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