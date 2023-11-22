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Саммит G20 пройдет без Байден и Си Цзиньпина, но с Путиным: подробности

В Кремле уже подтвердили, что Путин готов принять участие в онлайн-мероприятии

сегодня, 15:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет саммит лидеров стран G20 по видеосвязи. Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пропустят встречу, в то же время российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Саммит G20 пройдет без Байден и Си Цзиньпина, но с Путиным: подробности

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.


Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечают авторы материала, сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в G20.

Лидер Индии использовал годовой срок, истекающий в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моде будет баллотироваться на третий срок премьер-министра.

В то же время глава МИД Индии Виней Кватра заявил на брифинге накануне, что подавляющее большинство лидеров G-20 посетит видео-встречу.

Президент США Джо Байден пропускает саммит, а Кремль подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров. 

Страны группы также разработали компромиссную формулировку по вторжению России в Украину во время саммита лидеров в сентябре. Но с тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-22/modi-hosts-g-20-leaders-in-video-meet-but-xi-and-biden-to-skip
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