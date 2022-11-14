СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали – Кремль просит не верить этому

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали (Индонезия). В российском МИДе опровергли информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Associated Press".

Сергей Лавров. Фото: GETTY IMAGES

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский министр прибыл на медицинское обследование на курортном острове. Все отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое людей сказали, что Сергей Лавров лечился от болезни сердца. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", — написала она в своем Telegram-канале.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G-20.

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