Страны должны получить равный доступ к вакцине от COVID-19 - лидеры Большой двадцатки

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Кириєнко Анна
На саммите Большой двадцатки лидеры договорились обеспечить всем странам мира равный доступ к вакцине против COVID-19. Об этом на своих страницах пишет издание Reuters.
Фото: borvedomosti
Участники пообещали организовать и проконтролировать справедливую поставку вакцины от коронавируса, тестов и необходимых лекарств для больных COVID-19.
Таким образом лидеры стран хотят помочь всем людям мира, а также уменьшить разницу между богатыми и бедными.
Большая двадцатка ставит в приоритет помощь наиболее уязвимым и малоимущим гражданам. По их словам, это наиболее удачный и разумный курс, который поднимет общую экономику.
Саммит Большой двадцатки прошел в режиме онлайн. Его планируют продлить еще на день. По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, если лидеры забудут о помощи хоть одной стране, весь мир останется позади.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что Дональд Трамп покинул саммит Большой двадцатки, чтобы поиграть в гольф. Сделал он это для того, чтобы не нарушать традицию выходного дня.
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