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Страны G20: кто так и не решился поддержать санкции против РФ

Лишь половина стран G20 поддержала санкции против РФ

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Только половина "Большой двадцатки" ввела санкции против России за полномасштабное военное вторжение в Украину. Тем самым Путину и его режиму удалось избежать полнейшей изоляции в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Страны G20: кто так и не решился поддержать санкции против РФ

Большая двадцатка. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что подавляющее большинство стран мира не готово поддержать инициативу США и стран Европы по изоляции Путина и России.

Как отмечается в инфографике Bloomberg, не стали поддерживать санкции такие страны, как Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина.

Так в материале говорится, что тот же премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько дней назад провел телефонный разговор с президентом России Путины. Тема войны в Украине его не сильно волновала, а вот вопрос, как нарастить торговлю между Индией и Россией, очень даже волновал. А лидер в президентской гонке Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и вовсе прославился скандальным заявлением о том, что война в Украине произошла не только по вине Москвы, но и Киева.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ничего не сказал о войне, но жестко раскритиковал санкции США. 

Турецкий лидер Эрдоган и вовсе заявил, что Турция должна занять позицию посредника между Украиной и Россией, а поддержка европейских санкций против России не в интересах экономики Анкары.

Также Bloomberg обращает внимание на то, что члены G-20, включая нынешнюю хозяйку блока Индонезию, больше склонны улучшать торговые отношения с Китаем нежели с США именно на сотрудничество с Китаем делается ставка большинства членов блока. Журналисты Bloomberg обращают внимание еще и на то, что перед самим вторжение РФ в Украину лидер Китая Си Цзиньпин публично заявил о безграничной дружбе с Россией.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-05/the-us-led-drive-to-isolate-russia-and-china-is-falling-short
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