Упустил шанс: Шольц раскритиковал Путина за нежелание ехать на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в негативном ключе за нежелание президента России Владимира Путина прибыть на встречу глав государств и правительств стран G20 в Индонезию. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20", — заявил Олаф Шольц, находясь с официальным визитом во Вьетнаме.

При этом немецкий канцлер отметил, что, если бы Владимир Путин прибыл на Бали, то ему пришлось бы столкнуться с критикой в свой адрес и с прямыми вопросами относительно войны в Украине. Российский президент хорошо понимал это, потому, по всей видимости, отказался посетить такое важное мероприятие.

Олаф Шольц заявил, отсутствие президента России на саммите "Большой двадцатки" не помешает мировым лидерам остро высказываться относительно нынешней политики РФ и призывать Путина вывести свои войска из Украины, создав предпосылки для мирных переговоров и установления мира.

Как ранее стало известно, Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле до последнего держали интригу, но в итоге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки".

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