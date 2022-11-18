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В Украине назвали страну, которая должна заменить Россию в G20

Вице-министр культуры Украины Ярослав Селлин считает, что Польша должна заменить Россию в G20

сегодня, 17:25
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Автор:

Кравцев Сергей

России нет места в "Большой двадцатке". По словам вице-министра культуры Ярослава Селлина, Польша есть той страной, которая достойна заменить страну-агрессора в группе наиболее промышленно и политически развитых стран мира. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Polskie Radio".

В Украине назвали страну, которая должна заменить Россию в G20

Большая двадцатка. Фото: из открытых источников

Как пояснил замминистра культуры Польши Ярослав Селлин, после поддержки Украины Польша улучшила свое геополитическое значение на международной арене.

"Я считаю, что, если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", — заявил Селлин.

Замминистра заметил, что Россию необходимо признать террористическим государством. Таким образом сразу перестанет возникать вопрос, почему не нужно приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.                                                               

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – если оккупанты потеряют какой-нибудь крупный город, например, Луганск, который является для РФ неким символом, это приведет к необратимым процессам среди политической элиты РФ и общества.




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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3072776,%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
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