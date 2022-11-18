В Украине назвали страну, которая должна заменить Россию в G20

России нет места в "Большой двадцатке". По словам вице-министра культуры Ярослава Селлина, Польша есть той страной, которая достойна заменить страну-агрессора в группе наиболее промышленно и политически развитых стран мира. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Polskie Radio".

Большая двадцатка. Фото: из открытых источников

Как пояснил замминистра культуры Польши Ярослав Селлин, после поддержки Украины Польша улучшила свое геополитическое значение на международной арене.

"Я считаю, что, если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", — заявил Селлин.

Замминистра заметил, что Россию необходимо признать террористическим государством. Таким образом сразу перестанет возникать вопрос, почему не нужно приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – если оккупанты потеряют какой-нибудь крупный город, например, Луганск, который является для РФ неким символом, это приведет к необратимым процессам среди политической элиты РФ и общества.





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