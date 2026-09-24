Встретятся ли Путин и Трамп на G20: в Кремле сделали неожиданное заявление

Говорить о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в США пока преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перспективы участия главы Кремля в предстоящем саммите.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По словам Пескова, окончательного решения относительно визита Путина и возможной встречи с американским президентом пока нет. В Кремле, как утверждает его представитель, еще должны определиться с дальнейшими шагами и проработать их по дипломатическим каналам.

Ранее Москва заявляла о получении приглашения на саммит G20, который должен пройти в декабре в Майами. Песков называл приглашение позитивным сигналом, однако теперь подчеркнул, что говорить о конкретной встрече двух президентов еще рано.

Отдельно представитель Кремля высказался о войне против Украины. По его словам, Россия якобы остается открытой к урегулированию конфликта и выступает именно за мирное решение.

При этом Песков противопоставил полноценное урегулирование временному прекращению огня. В Москве, по его словам, заинтересованы не в краткосрочной паузе в боевых действиях, а в договоренностях, которые Кремль считает окончательным урегулированием.

Заявления Пескова прозвучали на фоне продолжающихся дипломатических контактов между США и Россией. Вашингтон ранее неоднократно говорил о необходимости добиться прекращения войны путем переговоров.

Таким образом, возможная встреча Путина и Трампа в рамках G20 остается неопределенной. Конкретных договоренностей о переговорах президентов, по словам Кремля, пока нет.

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