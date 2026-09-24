Чи зустрінуться Путін і Трамп на G20: у Кремлі зробили несподівану заяву

Говорити про можливу зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті "Групи двадцяти" в США поки що передчасно. Таку заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи участі глави Кремля у саміті.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За словами Пєскова, остаточного рішення щодо візиту Путіна та можливої зустрічі з американським президентом поки немає. У Кремлі, як стверджує його представник, ще мають визначитися з подальшими кроками та опрацювати їх дипломатичними каналами.

Раніше Москва заявляла про отримання запрошення на саміт G20, який має відбутися у грудні в Майамі. Пєсков називав запрошення позитивним сигналом, проте тепер наголосив, що говорити про конкретну зустріч двох президентів ще зарано.

Окремо представник Кремля висловився про війну проти України. За його словами, Росія нібито залишається відкритою до врегулювання конфлікту та виступає саме за мирне вирішення.

При цьому Пєсков протиставив повноцінне врегулювання тимчасового припинення вогню. У Москві, за його словами, зацікавлені не в короткостроковій паузі у бойових діях, а в домовленостях, які Кремль вважає остаточним врегулюванням.

Заяви Пєскова прозвучали на тлі дипломатичних контактів, що тривають між США і Росією. Вашингтон раніше неодноразово говорив про необхідність досягти припинення війни шляхом переговорів.

Таким чином, можлива зустріч Путіна та Трампа в рамках G20 залишається невизначеною. Конкретних домовленостей про переговори президентів, за словами Кремля, наразі немає.

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