Чем закончился для Украины саммит G7: чего ждать дальше

"Группа семи" (G7) не выступила с совместным заявлением по поводу войны в Украине из-за сопротивления со стороны Вашингтона. Об этом пишет Reuters. Что касается поддержки Украины, то лидеры G7 выражали ее, как и готовность усилить санкционное давление на РФ. В частности, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что страны Европейского Союза готовят более мощные санкции против России, чем действующие в США. Однако создалось впечатление, что на этом саммите очевидно не было того единства, на которое надеялась Украина, в том числе и из-за позиции президента США Дональда Трампа. Чем закончился для Украины саммит G7? Есть ли угроза, что наша страна постепенно теряет поддержку ключевых союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

Ничего ни критического, ни прорывного для Украины не произошло

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что ничего ни критического, ни прорывного для Украины на саммите G7 не произошло и не могло произойти. По той простой причине, что мы никак не поймем, что "семерка" – это не мировое правительство. Это неформальный клуб ведущих демократических государств и институций, которые держат руку на пульсе, говорят о необходимых вещах и занимаются теми моментами, которые важны для многих.

"Но представить себе, что Большая семерка может принять какое-нибудь обязательное для всего мира решение – это неправильно. Поэтому давайте мы будем на это смотреть реалистично и будем соответственно это учитывать. Поэтому можно сказать, что то, что Дональд Трамп досрочно уехал, установило определенный баланс и мы видим, что шесть членов семерки из семи поддерживают политически Украину. А Соединенные Штаты умывают руки, и это уже не первое подобное подтверждение. Однако для нас это должен быть сигнал прежде всего в контексте грядущего саммита НАТО. Там пока неизвестно, какую позицию займут Соединенные Штаты. Все остальное, мне кажется, это не проблема. Поэтому я не вижу по большому счету, почему нам нужно посыпать голову пеплом", – прокомментировал Евгений Магда.

G7: трещины в единстве по отношению к Украине, теряет ли Киев поддержку ключевых союзников

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что завершившийся без принятия совместного заявления о войне в Украине саммит "Группы семи" (G7) стал тревожным звоночком для Киева. Источники Reuters сообщили, что единство лидеров западных демократий дало серьезную трещину – из-за сопротивления Вашингтона. Хотя в речах отдельных политиков Украина и дальше получала слова поддержки, реальный сигнал мира оказался смешанным. Это вызывает вопрос: не вступает ли Запад в новую фазу – осторожное дистанцирование от украинской темы?

Заявления без резолюции

"В отличие от предыдущих саммитов, на этот раз лидеры G7 не смогли согласовать общий документ по Украине. Это беспрецедентно с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По данным Reuters, главным препятствием стала позиция администрации президента США Дональда Трампа, которая не захотела брать на себя формальные обязательства, которые могли бы быть использованы в качестве основы для будущих санкций или обязательств по военной помощи. Вместо консолидированной позиции прозвучали отдельные заявления. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что страны ЕС работают над новым пакетом санкций против России, "гораздо жестче, чем американские". Таким образом, Франция стремится демонстрировать лидерство на фоне все более осторожной позиции США", – отметил эксперт.

Остаётся единство только риторикой

Алексей Воронцов обратил внимание, что европейские участники саммита, в частности Германия и Италия, выражали осторожность, пытаясь балансировать между поддержкой Киева и экономическими интересами. Великобритания же, хотя и продолжает поддерживать Украину, все больше сосредоточена на внутренних делах накануне выборов.

"В целом риторика поддержки Украины осталась на месте. Однако ее все меньше сопровождают конкретные шаги. Украинское руководство ожидало не только слова, но и стратегических решений – прежде всего, относительно долгосрочного финансирования, поставки оружия и гарантий безопасности. Отсутствие совместного заявления – это не только дипломатический казус, но и политический сигнал", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Америка меняет курс

По словам эксперта, позиция президента Трампа по вопросу Украины уже давно вызывает обеспокоенность в Киеве. Его администрация избегает публичных обязательств, но намекает на "мирное урегулирование", что в украинском контексте все чаще воспринимается как потенциальное навязывание переговоров на условиях Кремля.

"Кроме того, попытки Конгресса США закрепить долгосрочную военную помощь Украине до сих пор не привели к созданию устойчивого механизма, не зависящего от политической воли Белого дома. Это дает Трампу широкий маневр – и возможность постепенного сворачивания помощи без официального отказа", – отметил аналитик.

Вопросы лояльности Трампа: новая тревожная гипотеза

Алексей Воронцов отметил, что некоторые западные политические аналитики предполагают, что Трамп сознательно пытается настроить Запад в пользу России и это может иметь личные мотивы.

"Не исключено, что президент США находится под влиянием или даже шантажом со стороны Владимира Путина. Речь идет как о потенциально компрометирующих фактах из прошлого Трампа, так и о его давних частных контактах с российскими деловыми кругами. В этом контексте его действия в отношении Украины могут быть не только прагматичными, но и умышленными. И хотя эта версия не имеет официального подтверждения, она все чаще появляется в комментариях влиятельных обозревателей и на страницах ведущих западных СМИ", – говорит эксперт.

Если же говорить о том, что дальше, то, по мнению эксперта, Украина остается зависимой от помощи союзников – экономической, военной и дипломатической.

"Потеря решительности со стороны Запада, даже если она пока не оформлена официально, может иметь серьезные последствия. Промедление с четкими решениями – это тоже решение, играющее на руку Москве. В то же время в ЕС растет осознание того, что пассивная позиция США может заставить европейцев брать на себя больше ответственности. Однако вопрос остается открытым: готова ли Европа заполнить вакуум, если Америка действительно отойдет?", – задается вопросом Алексей Воронцов.

Подытоживая, он отметил, что саммит G7 в Италии продемонстрировал: официальная поддержка Украины остается, но исчезает ее координационная и стратегическая основа. Киеву придется готовиться к новой дипломатической реальности – многополярной, непредсказуемой и значительно более холодной, чем раньше.

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