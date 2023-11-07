Что будет с поддержкой G7 Украины: в МИД Японии сделали заявление

На поддержку странами G7 Украины не повлияет обострение конфликта на Ближнем Востоке. Украина может быть уверена в то, что поддержка продолжится на том же уровне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, сообщает "Reuters".

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Фото: из открытых источников

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США), а также представитель Европейского Союза проведут переговоры в Токио 7-8 ноября, чтобы обсудить, в частности, российскую агрессию против Украины.

"Наша приверженность продлению строгих санкций против России и решительная поддержка Украины не пошатнутся, даже если ситуация на Ближнем Востоке обострится", — заявила Камикава.

Она добавила, что министры иностранных дел "Большой семерки" также проведут переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по видеосвязи.

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