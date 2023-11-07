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Что будет с поддержкой G7 Украины: в МИД Японии сделали заявление

Глава МИД Японии подчеркнула, поддержка G7 Украины не ослабится

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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На поддержку странами G7 Украины не повлияет обострение конфликта на Ближнем Востоке. Украина может быть уверена в то, что поддержка продолжится на том же уровне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, сообщает "Reuters".

Что будет с поддержкой G7 Украины: в МИД Японии сделали заявление

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Фото: из открытых источников

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США), а также представитель Европейского Союза проведут переговоры в Токио 7-8 ноября, чтобы обсудить, в частности, российскую агрессию против Украины.


"Наша приверженность продлению строгих санкций против России и решительная поддержка Украины не пошатнутся, даже если ситуация на Ближнем Востоке обострится", — заявила Камикава.

Она добавила, что министры иностранных дел "Большой семерки" также проведут переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по видеосвязи.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Украина усиленно инвестирует в собственное производство оружия, ВСУ все еще очень сильно зависят от своевременных поставок западного вооружения. Но, если Запад не в состоянии выиграть войну против РФ, которая идет на территории Украины, то непонятно вообще, какую войну он способен выиграть. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также издание "Комментарии" сообщало — может ли Украина остаться без поддержки США и ЕС: какие риски. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" сообщало – в ЕС хотят превзойти КНДР: Литва призывает усилить поддержку Украины.




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Источник: https://www.reuters.com/world/g7-foreign-ministers-plan-talks-with-ukrainian-counterpart-this-week-2023-11-07/
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