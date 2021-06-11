Джонсон ожидает, что G7 пожертвует 1 млрд доз вакцин бедным странам: что известно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ожидает, что страны "Большой семерки" согласятся пожертвовать один миллиард доз вакцины бедным странам. Он надеется, что к концу следующего года коронавирус удастся преодолеть. Об этом сообщает издание Reuters.

Вакцинация всего мира. Фото: unsplash.com

Джонсон призвал страны-лидеры G 7 взять на себя обязательства провести вакцинацию во всем мире к концу 2022 года. Премьер подчеркнул, что благодаря такому шагу человечество сможет навсегда преодолеть пандемию.

Великобритания, в свою очередь, вслед за Байденом заявила, что передаст как минимум 100 млн доз вакцины бедным странам. Борис Джонсон отметил, что благодаря успешной британской программе государство имеет возможность поделиться вакциной с теми странами, которые больше всего нуждаются в ней.

Накануне президент Америки Джо Байден заявил, что США закупит и пожертвует странам с низким доходами 500 млн доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он добавил, что таким образом Америка сделает реальный толчок к вакцинации всего мира.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 унес жизни около 3,9 млн человек и нанес большой удар на мировую экономику. По разным данным, вирус был обнаружен в меньшей мере в 210 странах и территориях. Больше всего больных было зарегистрировано в трёх странах: Китай, США и Индия. Последняя до сих пор борется с вспышками коронавируса.

Издание "Комментарии" ранее писало, что Европейский Союз планирует начать новое расследование происхождения коронавируса. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, в этой ситуации нужна максимальная прозрачность, чтобы больше не повторялось подобных ошибок.

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