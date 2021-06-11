logo
Русский Українська

BTC/USD

36842.72

ETH/USD

2396.88

LTC/USD

164.73

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир G7 Джонсон ожидает, что G7 пожертвует 1 млрд доз вакцин бедным странам: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон ожидает, что G7 пожертвует 1 млрд доз вакцин бедным странам: что известно

Великобритания, в свою очередь, передаст как минимум 100 млн доз

сегодня, 16:38
Автор:

Корольова Аліна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ожидает, что страны "Большой семерки" согласятся пожертвовать один миллиард доз вакцины бедным странам. Он надеется, что к концу следующего года коронавирус удастся преодолеть. Об этом сообщает издание Reuters.

Джонсон ожидает, что G7 пожертвует 1 млрд доз вакцин бедным странам: что известно

Вакцинация всего мира. Фото: unsplash.com

Джонсон призвал страны-лидеры G 7 взять на себя обязательства провести вакцинацию во всем мире к концу 2022 года. Премьер подчеркнул, что благодаря такому шагу человечество сможет навсегда преодолеть пандемию.

Великобритания, в свою очередь, вслед за Байденом заявила, что передаст как минимум 100 млн доз вакцины бедным странам. Борис Джонсон отметил, что благодаря успешной британской программе государство имеет возможность поделиться вакциной с теми странами, которые больше всего нуждаются в ней.

Накануне президент Америки Джо Байден заявил, что США закупит и пожертвует странам с низким доходами 500 млн доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он добавил, что таким образом Америка сделает реальный толчок к вакцинации всего мира.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 унес жизни около 3,9 млн человек и нанес большой удар на мировую экономику. По разным данным, вирус был обнаружен в меньшей мере в 210 странах и территориях. Больше всего больных было зарегистрировано в трёх странах: Китай, США и Индия. Последняя до сих пор борется с вспышками коронавируса.

Издание "Комментарии" ранее писало, что Европейский Союз планирует начать новое расследование происхождения коронавируса. Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, в этой ситуации нужна максимальная прозрачность, чтобы больше не повторялось подобных ошибок.

 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/g7-donate-1-billion-covid-19-vaccine-doses-poorer-countries-2021-06-10/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ